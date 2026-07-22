2026-07-22 23:37:18
Φωτογραφία για Ένα ιστορικό αρχοντικό της Πάτμου

Χτισμένο στην καρδιά της μεσαιωνικής Χώρας της Πάτμου, ένα εξαιρετικό δείγμα της παραδοσιακής τοπικής αρχιτεκτονικής.

Πέτρινοι τοίχοι, ξύλινα ταβάνια, χειροποίητες λεπτομέρειες και αυλές που λούζονται από το αιγαιοπελαγίτικο φως δημιουργούν έναν χώρο όπου η ιστορία και η αυθεντικότητα κυριαρχούν σε κάθε γωνιά. Η ανακαίνιση αλλά και η χρήση του ως ενοικιαζόμενο κατάλυμα δεν αλοίωσε τον αρχικό χαρακτήρα ούτε στο εσωτερικό ούτε και στους εξωτερικούς χώρους του σπιτιού, ενσωματώνοντας διακριτικά και με τη χρήση φυσικών στοιχείων και υλικών  όλες τις σύγχρονες ανέσεις.



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patmosheritage.com

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