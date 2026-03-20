2026-03-20 10:02:46
Φωτογραφία για HOME TOUR: Ισορροπία παλιού και νέου σε ένα διαμέρισμα με ξεχωριστό χαρακτήρα

Διαμέρισμα κλασικής αρχιτεκτονικής όπου η αίσθηση του χώρου διαμορφώνεται κυρίως μέσα από τα υλικά και τον τρόπο που αυτά ενσωματώνονται στη συνολική εικόνα. Το ξύλο έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, σε διαφορετικές αποχρώσεις και υφές, δημιουργώντας ένα ζεστό και «γεμάτο» περιβάλλον χωρίς να γίνεται βαρύ.

Η διακόσμηση δεν βασίζεται σε αντικείμενα αλλά σε σταθερά στοιχεία, όπως εντοιχισμένες βιβλιοθήκες, σταθερά έπιπλα και εντοιχισμένους αποθηκευτικούς χώρους, βασικά αρχιτεκτονικά στοιχεία του σπιτιού.  

Παράλληλα, οι ήπιες αποχρώσεις στους τοίχους και οι προσεγμένες χρωματικές επιλογές, πάρα την χρήση σκούρων αποχρώσεων, προσθέτουν βάθος χωρίς έντονες αντιθέσεις.

Το αποτέλεσμα είναι ένας χώρος ισορροπημένος, όπου το παλιό και το νέο συνυπάρχουν με φυσικό τρόπο. Η συνολική αίσθηση δεν είναι ούτε αυστηρά κλασική ούτε σύγχρονη, αλλά κάτι πιο διακριτικό και διαχρονικό, που βασίζεται στη συνέχεια και όχι στην αντίθεση.



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

historiskahem.se

SHARE
soulouposeto
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«20 Χρόνια Δελφινάριο» του Μάρκου Σεφερλή αυτό το Σάββατο στο MEGA
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τα φάρμακα για αδυνάτισμα μειώνουν την κατάθλιψη έως 44%
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
”ΔΕΗ Ποδηλατικός Γύρος Ελλάδας 2026” – ”ΔΕΗ Hellas Tour 2026” – Δήμος Ξηρομέρου – Αίτηση εθελοντή.
”ΔΕΗ Ποδηλατικός Γύρος Ελλάδας 2026” – ”ΔΕΗ Hellas Tour 2026” – Δήμος Ξηρομέρου – Αίτηση εθελοντή.
HOME TOUR: Σύγχρονο ρουστίκ σε ένα ιδιαίτερα κομψό και ζεστό διαμέρισμα
HOME TOUR: Σύγχρονο ρουστίκ σε ένα ιδιαίτερα κομψό και ζεστό διαμέρισμα
Δημιουργία νέου λογαριασμού ΚΜΕΣ (vid)
Δημιουργία νέου λογαριασμού ΚΜΕΣ (vid)
HOME TOUR: Ένα σπίτι γεμάτο προσωπικότητα και τέχνη
HOME TOUR: Ένα σπίτι γεμάτο προσωπικότητα και τέχνη
HOME TOUR: Ένα υπέροχο σπίτι σε απόλυτη αρμονία με το τοπίο
HOME TOUR: Ένα υπέροχο σπίτι σε απόλυτη αρμονία με το τοπίο
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Στα παρασκήνια του «MOMENTS» - Πρεμιέρα, Σάββατο 21 Μαρτίου στις 21:00 (ΒΙΝΤΕΟ)
Πάτρα: Ο σχεδιασμός μπαίνει στις ράγες, σήμερα η πρώτη συνάντηση με Κυρανάκη για το τρένο
Το Xbox mode ΜΟΝΙΜΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ Windows 11 PC ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΣΧΑ
Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν έξτρα αυξήσεις [αναλυτικοί πίνακες]
Νέα σιδηροδρομική σύνδεση Άμστερνταμ–Βερολίνο με 10 € από τη GoVolta ξεκινά