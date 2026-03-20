Διαμέρισμα κλασικής αρχιτεκτονικής όπου η αίσθηση του χώρου διαμορφώνεται κυρίως μέσα από τα υλικά και τον τρόπο που αυτά ενσωματώνονται στη συνολική εικόνα. Το ξύλο έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, σε διαφορετικές αποχρώσεις και υφές, δημιουργώντας ένα ζεστό και «γεμάτο» περιβάλλον χωρίς να γίνεται βαρύ.

Η διακόσμηση δεν βασίζεται σε αντικείμενα αλλά σε σταθερά στοιχεία, όπως εντοιχισμένες βιβλιοθήκες, σταθερά έπιπλα και εντοιχισμένους αποθηκευτικούς χώρους, βασικά αρχιτεκτονικά στοιχεία του σπιτιού.



Παράλληλα, οι ήπιες αποχρώσεις στους τοίχους και οι προσεγμένες χρωματικές επιλογές, πάρα την χρήση σκούρων αποχρώσεων, προσθέτουν βάθος χωρίς έντονες αντιθέσεις.

Το αποτέλεσμα είναι ένας χώρος ισορροπημένος, όπου το παλιό και το νέο συνυπάρχουν με φυσικό τρόπο. Η συνολική αίσθηση δεν είναι ούτε αυστηρά κλασική ούτε σύγχρονη, αλλά κάτι πιο διακριτικό και διαχρονικό, που βασίζεται στη συνέχεια και όχι στην αντίθεση.

soulouposeto

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣhistoriskahem.seSHARE