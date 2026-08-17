2026-08-17 10:07:00

Ο Μάνος ήταν από τους πιο σκληρούς επικριτές του ελληνικού σιδηροδρόμου. Η θέση του ήταν σταθερή επί δεκαετίες:Ο ΟΣΕ λειτουργεί με τεράστια ελλείμματα.Το κράτος δεν πρέπει να χρηματοδοτεί ζημιογόνες γραμμές.Πολλές περιφερειακές γραμμές πρέπει να κλείσουν, αν δεν είναι οικονομικά βιώσιμες.Η φράση «να κλείσει ο σιδηρόδρομος» αποδίδει το πνεύμα των παρεμβάσεών του: ο Μάνος θεωρούσε ότι το σύστημα sidirodromikanea

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