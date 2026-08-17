2026-08-17 10:07:00
Φωτογραφία για Τι έλεγε ο Στέφανος Μάνος για τον σιδηρόδρομο γενικά.
Ο Μάνος ήταν από τους πιο σκληρούς επικριτές του ελληνικού σιδηροδρόμου. Η θέση του ήταν σταθερή επί δεκαετίες:Ο ΟΣΕ λειτουργεί με τεράστια ελλείμματα.Το κράτος δεν πρέπει να χρηματοδοτεί ζημιογόνες γραμμές.Πολλές περιφερειακές γραμμές πρέπει να κλείσουν, αν δεν είναι οικονομικά βιώσιμες.Η φράση «να κλείσει ο σιδηρόδρομος» αποδίδει το πνεύμα των παρεμβάσεών του: ο Μάνος θεωρούσε ότι το σύστημα sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
5G ΣΕΧΕΔΟΝ ΠΑΝΤΟΥ ΑΛΛΑ ΤΟ 6G ΣΤΟΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΝΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
5G ΣΕΧΕΔΟΝ ΠΑΝΤΟΥ ΑΛΛΑ ΤΟ 6G ΣΤΟΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΝΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ
Πότε επιστρέφει ο Νίκος Ευαγγελάτος και το Live News του MEGA;
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πότε επιστρέφει ο Νίκος Ευαγγελάτος και το Live News του MEGA;
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Μηχανικοί εγκαθιστούν νέα καλώδια υψηλής τάσης κάτω από πολυσύχναστο σιδηρόδρομο στο Νότιο Λονδίνο.
Μηχανικοί εγκαθιστούν νέα καλώδια υψηλής τάσης κάτω από πολυσύχναστο σιδηρόδρομο στο Νότιο Λονδίνο.
Τριχόπτωση και γενικά προβλήματα του τριχωτού της κεφαλής μας!
Τριχόπτωση και γενικά προβλήματα του τριχωτού της κεφαλής μας!
Super Κατερίνα: Εκτός εκπομπής η Κατερίνα Καινούργιου – Τι αποκάλυψε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης
Super Κατερίνα: Εκτός εκπομπής η Κατερίνα Καινούργιου – Τι αποκάλυψε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης
Από τις Άλπεις στον Υπερσιβηρικό Σιδηρόδρομο: 5 Σιδηρόδρομοι που υποστηρίζουν τις παγκόσμιες εμπορευματικές μεταφορές.
Από τις Άλπεις στον Υπερσιβηρικό Σιδηρόδρομο: 5 Σιδηρόδρομοι που υποστηρίζουν τις παγκόσμιες εμπορευματικές μεταφορές.
Μια διακοπή ραδιοκάλυψη στον σιδηρόδρομο σταμάτησε τρένα σε όλη τη Γερμανία και κανείς δεν ήξερε γιατί.
Μια διακοπή ραδιοκάλυψη στον σιδηρόδρομο σταμάτησε τρένα σε όλη τη Γερμανία και κανείς δεν ήξερε γιατί.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Μηχανικοί εγκαθιστούν νέα καλώδια υψηλής τάσης κάτω από πολυσύχναστο σιδηρόδρομο στο Νότιο Λονδίνο.
Μηχανικοί εγκαθιστούν νέα καλώδια υψηλής τάσης κάτω από πολυσύχναστο σιδηρόδρομο στο Νότιο Λονδίνο.
Μείωση ΕΑΣ για 450.000 συντάξεις.
Μείωση ΕΑΣ για 450.000 συντάξεις.
ισχυρά βότανα, στα πλαίσια μιας υγιεινής διατροφής, τα οποία επιδρούν θετικά στην πρόληψη αλλά και στη θεραπεία του καρκίνου του προστάτη
ισχυρά βότανα, στα πλαίσια μιας υγιεινής διατροφής, τα οποία επιδρούν θετικά στην πρόληψη αλλά και στη θεραπεία του καρκίνου του προστάτη
Αυτό είναι το ζημιογόνο κανάλι για το 2025
Αυτό είναι το ζημιογόνο κανάλι για το 2025
Κλιματιστικά. Το κόστος που δεν φαίνεται στον λογαριασμό ρεύματος
Κλιματιστικά. Το κόστος που δεν φαίνεται στον λογαριασμό ρεύματος