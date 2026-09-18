2026-09-18 16:27:05

Οι ευρωβουλευτές θα αξιολογήσουν την κατάσταση στην ασφάλεια, την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και την πρόοδο στα έργα που χρηματοδοτούνται από ΕΕ.Τα βασικά σημείαΗ επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί από Δευτέρα 21 έως Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου σε Λάρισα και Αθήνα.Επικεφαλής θα είναι η αντιπρόεδρος της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ντόλορς Μονσεράτ.Οι ευρωβουλευτές θα αξιολογήσουν sidirodromikanea

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