2026-09-18 16:27:05
Φωτογραφία για Ευρωκοινοβουλευτική αποστολή στην Ελλάδα για την αξιολόγηση των μέτρων στον σιδηρόδρομο μετά τα Τέμπη.
Οι ευρωβουλευτές θα αξιολογήσουν την κατάσταση στην ασφάλεια, την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και την πρόοδο στα έργα που χρηματοδοτούνται από ΕΕ.Τα βασικά σημείαΗ επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί από Δευτέρα 21 έως Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου σε Λάρισα και Αθήνα.Επικεφαλής θα είναι η αντιπρόεδρος της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ντόλορς Μονσεράτ.Οι ευρωβουλευτές θα αξιολογήσουν sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Σε ποιο σημείο βρίσκεται αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ για την παχυσαρκία
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Σε ποιο σημείο βρίσκεται αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ για την παχυσαρκία
«Αυτή θα είναι η τελευταία σας μέρα στη Γη»: Πανικός σε τρένο της Νέας Υόρκης - Πηδούσαν από τα παράθυρα οι επιβάτες
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Αυτή θα είναι η τελευταία σας μέρα στη Γη»: Πανικός σε τρένο της Νέας Υόρκης - Πηδούσαν από τα παράθυρα οι επιβάτες
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
WSJ: Η Λαγκάρντ έβαλε «φρένο» στην Binance στην Ελλάδα - Το ψηφιακό ευρώ πίσω απ'την παρέμβαση;
WSJ: Η Λαγκάρντ έβαλε «φρένο» στην Binance στην Ελλάδα - Το ψηφιακό ευρώ πίσω απ'την παρέμβαση;
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Η «Κοινωνία Ώρα Mega» στην κορυφή - Στη τελευταία θέση το «Καλημέρα Ελλάδα»
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Η «Κοινωνία Ώρα Mega» στην κορυφή - Στη τελευταία θέση το «Καλημέρα Ελλάδα»
Πρωινή Ζώνη μετά τις 10:00: Οι «Αταίριαστοι» στην κορυφή – Τι έκαναν οι υπόλοιπες εκπομπές;
Πρωινή Ζώνη μετά τις 10:00: Οι «Αταίριαστοι» στην κορυφή – Τι έκαναν οι υπόλοιπες εκπομπές;
Νέα βόμβα στην αγορά φαρμάκου – Η Bristol Myers Squibb (BMS) χάνει την αυτονομία της στην Ελλάδα
Νέα βόμβα στην αγορά φαρμάκου – Η Bristol Myers Squibb (BMS) χάνει την αυτονομία της στην Ελλάδα
Η InnoTrans 2026 θα περιλαμβάνει 180 παγκόσμιες πρεμιέρες - Οι εκθέτες θα φέρουν έξυπνα συστήματα για το σιδηρόδρομο.
Η InnoTrans 2026 θα περιλαμβάνει 180 παγκόσμιες πρεμιέρες - Οι εκθέτες θα φέρουν έξυπνα συστήματα για το σιδηρόδρομο.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Το Πρωινό: Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για την πρεμιέρα
Το Πρωινό: Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για την πρεμιέρα
Η Ρωσία επιτέθηκε σε ηλεκτρικό τρένο στην περιοχή του Χάρκοβο: Ένα άτομο σκοτώθηκε και άλλοι 7 τραυματίστηκαν.
Η Ρωσία επιτέθηκε σε ηλεκτρικό τρένο στην περιοχή του Χάρκοβο: Ένα άτομο σκοτώθηκε και άλλοι 7 τραυματίστηκαν.
Παρασκευή, 18/9/2026: Εργασίες ημέρας
Παρασκευή, 18/9/2026: Εργασίες ημέρας
«ΔΥΟ ΜΑΥΡΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ»: Τι θα δούμε στο πρώτο διπλό επεισόδιο
«ΔΥΟ ΜΑΥΡΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ»: Τι θα δούμε στο πρώτο διπλό επεισόδιο
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Η «Κοινωνία Ώρα Mega» στην κορυφή – Στη δεύτερη θέση το «Σήμερα»
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Η «Κοινωνία Ώρα Mega» στην κορυφή – Στη δεύτερη θέση το «Σήμερα»