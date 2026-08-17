2026-08-17 00:58:33
Φωτογραφία για ισχυρά βότανα, στα πλαίσια μιας υγιεινής διατροφής, τα οποία επιδρούν θετικά στην πρόληψη αλλά και στη θεραπεία του καρκίνου του προστάτη
Τα πιό ισχυρά βότανα στα πλαίσια μιας υγιεινής διατροφής, τα οποία επιδρούν θετικά στην πρόληψη αλλά και στη θεραπεία του προστάτη είναι:

Η ρίγανη – Origanum vulgare

Η τσουκνίδα – Urtica dioica

Το πολυκόμπι – Equisetum arvense 

Ο μαϊντανός – Petroselinum crispum

Ο άγριος βασιλικός – Ocimum gratissimum

Το επιλόβιο το ολιγανθές – Epilobium parviflorum

Η σερενόα – Serenoa repens ή Saw palmetto

Η διοσκορέα – Dioscoreae Rhizoma

Το κορεάτικο κόκκινο Panax ginseng συνέχεια του άρθρου μου:botanologia.gr
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