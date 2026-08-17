ισχυρά βότανα, στα πλαίσια μιας υγιεινής διατροφής, τα οποία επιδρούν θετικά στην πρόληψη αλλά και στη θεραπεία του καρκίνου του προστάτη
2026-08-17 00:58:33
Τα πιό ισχυρά βότανα στα πλαίσια μιας υγιεινής διατροφής, τα οποία επιδρούν θετικά στην πρόληψη αλλά και στη θεραπεία του προστάτη είναι:
Η ρίγανη – Origanum vulgare
Η τσουκνίδα – Urtica dioica
Το πολυκόμπι – Equisetum arvense
Ο μαϊντανός – Petroselinum crispum
Ο άγριος βασιλικός – Ocimum gratissimum
Το επιλόβιο το ολιγανθές – Epilobium parviflorum
Η σερενόα – Serenoa repens ή Saw palmetto
Η διοσκορέα – Dioscoreae Rhizoma
Το κορεάτικο κόκκινο Panax ginseng συνέχεια του άρθρου μου:botanologia.gr
Η ρίγανη – Origanum vulgare
Η τσουκνίδα – Urtica dioica
Το πολυκόμπι – Equisetum arvense
Ο μαϊντανός – Petroselinum crispum
Ο άγριος βασιλικός – Ocimum gratissimum
Το επιλόβιο το ολιγανθές – Epilobium parviflorum
Η σερενόα – Serenoa repens ή Saw palmetto
Η διοσκορέα – Dioscoreae Rhizoma
Το κορεάτικο κόκκινο Panax ginseng συνέχεια του άρθρου μου:botanologia.gr
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