2026-08-17 00:58:33

Τα πιό ισχυρά βότανα στα πλαίσια μιας υγιεινής διατροφής, τα οποία επιδρούν θετικά στην πρόληψη αλλά και στη θεραπεία του προστάτη είναι:



Η ρίγανη – Origanum vulgare



Η τσουκνίδα – Urtica dioica



Το πολυκόμπι – Equisetum arvense



Ο μαϊντανός – Petroselinum crispum



Ο άγριος βασιλικός – Ocimum gratissimum



Το επιλόβιο το ολιγανθές – Epilobium parviflorum



Η σερενόα – Serenoa repens ή Saw palmetto



Η διοσκορέα – Dioscoreae Rhizoma



Το κορεάτικο κόκκινο Panax ginseng συνέχεια του άρθρου μου:botanologia.gr



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