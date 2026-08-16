Με ζημιές έκλεισε

και τη χρήση του 2025 το ΜΑΚ TV, παρά το γεγονός ότι το αρνητικό αποτέλεσμα περιορίστηκε αισθητά σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Τα οικονομικά στοιχεία, ωστόσο, δείχνουν ότι η εταιρεία εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικές πιέσεις, κυρίως σε επίπεδο κεφαλαίων και βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων.







Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 8,18 εκατ. ευρώ, από 8,51 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας μικρή υποχώρηση. Την ίδια στιγμή, οι ζημιές μετά από φόρους περιορίστηκαν στις 706 χιλ. ευρώ, έναντι περίπου 1,08 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.







Η εικόνα επομένως είναι βελτιωμένη ως προς το τελικό αποτέλεσμα, χωρίς όμως να έχει ανατραπεί η ζημιογόνος πορεία.







Σύμφωνα με το The Opinion, το κόστος πωληθέντων αυξήθηκε το 2025 στα περίπου 7,2 εκατ. ευρώ, από περίπου 6,5 εκατ. ευρώ το 2024. Η άνοδος συνδέεται κυρίως με αυξημένες δαπάνες μισθοδοσίας και αμοιβών, έξοδα προς τρίτους αλλά και δικαιώματα προγράμματος.

Το πιο σημαντικό στοιχείο των οικονομικών καταστάσεων αφορά, πάντως, τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας. Στο τέλος του 2025 είχαν πλέον περάσει σε αρνητικό επίπεδο, ενώ είχαν υποχωρήσει κάτω και από το όριο του 50% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.







Η εξέλιξη αυτή ενεργοποιεί τις σχετικές προβλέψεις της εταιρικής νομοθεσίας και οδηγεί το Διοικητικό Συμβούλιο στη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου να εξεταστούν τα μέτρα που απαιτούνται για την αποκατάσταση της κεφαλαιακής εικόνας της εταιρείας.







Παράλληλα, στις 31 Δεκεμβρίου 2025 οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του ΜΑΚ TV υπερέβαιναν το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού κατά περίπου 2,43 εκατ. ευρώ, στοιχείο που αποτυπώνει επιπλέον πίεση στη ρευστότητα.







Η διοίκηση, ωστόσο, αναφέρει ότι υπάρχει διαβεβαίωση από την απώτερη μητρική εταιρεία Antenna Greece BV για την παροχή της αναγκαίας οικονομικής υποστήριξης, εφόσον αυτή χρειαστεί.







Σε επίπεδο μετοχικής σύνθεσης, η Μακεδονία TV αποτελεί κατά 100% θυγατρική της Media Capital Partners ICAV, με απώτερη μητρική την Antenna Greece BV και τελική μητρική την K Group Holding Sarl.







Έτσι, το 2025 έφερε μεν περιορισμό των ζημιών, δεν έλυσε όμως τα βασικά οικονομικά ζητήματα της εταιρείας. Η αρνητική καθαρή θέση και η διαφορά ανάμεσα σε υποχρεώσεις και ενεργητικό παραμένουν τα δύο σημεία που θα κληθεί να αντιμετωπίσει το ΜΑΚ TV στην επόμενη περίοδο.

Πηγή: tvnea.com