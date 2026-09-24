Α. Τζιτζικώστας από Βερολίνο: «Ασφάλεια, καινοτομία και ανταγωνιστικότητα το τρίπτυχο για έναν σύγχρονο ευρωπαϊκό σιδηρόδρομο».
2026-09-24 21:30:28
Την κορυφαία διεθνή έκθεση παγκοσμίως για τη βιομηχανία των σιδηροδρομικών μεταφορών, InnoTrans 2026, στο Βερολίνο, επισκέφθηκε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας, ο οποίος ήταν κεντρικός ομιλητής στην τελετή των εγκαινίων με τη συμμετοχή των επικεφαλής της παγκόσμιας σιδηροδρομικής κοινότητας.Στην InnoTrans 2026, που πραγματοποιήθηκε στο εκθεσιακό κέντρο Messe sidirodromikanea
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