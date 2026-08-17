2026-08-17 08:06:28

Μηχανικοί εγκαθιστούν νέα καλώδια υψηλής τάσης κάτω από έναν πολυσύχναστο σιδηρόδρομο στο νότιο Λονδίνο Μια σημαντική αναβάθμιση ισχύος αξίας 7 εκατομμυρίων λιρών ολοκληρώθηκε κάτω από μια πολυσύχναστη σιδηροδρομική γραμμή στο νότιο Λονδίνο.Ενώ τα τρένα και τα τραμ συνέχισαν να λειτουργούν πάνω από το έδαφος, οι μηχανικοί άνοιξαν μια νέα υπόγεια διαδρομή για καλώδια ηλεκτρικής ενέργειας sidirodromikanea

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