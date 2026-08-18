2026-08-18 12:38:46

Η έρευνα της ΡΑΣ ξεκίνησε κατόπιν εξώδικων διαμαρτυριών συγγενών θυμάτων των Τεμπών και επικεντρώθηκε, στην πυραντοχή των καθισμάτων επιβαταμαξών της Hellenic Train και στις διαδικασίες συντήρησης του τροχαίου υλικούΣημαντικές παραβάσεις στους κανόνες συντήρησης των τρένων διαπιστώνει η ΡΑΣ (Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων), που επέβαλλε στη Hellenic Train, πρόστιμα συνολικού ύψους 120.000 ευρώ.Με sidirodromikanea

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