2026-08-18 12:38:46
Φωτογραφία για Πρόστιμα 120.000 ευρώ στη Hellenic Train από τη ΡΑΣ – Στο επίκεντρο παραβάσεις στη συντήρηση των τρένων.
Η έρευνα της ΡΑΣ ξεκίνησε κατόπιν εξώδικων διαμαρτυριών συγγενών θυμάτων των Τεμπών και επικεντρώθηκε, στην πυραντοχή των καθισμάτων επιβαταμαξών της Hellenic Train και στις διαδικασίες συντήρησης του τροχαίου υλικούΣημαντικές παραβάσεις στους κανόνες συντήρησης των τρένων διαπιστώνει η ΡΑΣ (Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων), που επέβαλλε στη Hellenic Train, πρόστιμα συνολικού ύψους 120.000 ευρώ.Με sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Σιδηροδρομικό κενό στις Σέρρες: Λεωφορεία αντί για τρένα μέχρι την Αλεξανδρούπολη.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Σιδηροδρομικό κενό στις Σέρρες: Λεωφορεία αντί για τρένα μέχρι την Αλεξανδρούπολη.
Αποκλειστικό: Η Κατερίνα Λάσπα επιστρέφει στο OPEN – Αυτή είναι ηνέα εβδομαδιαία εκπομπή
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αποκλειστικό: Η Κατερίνα Λάσπα επιστρέφει στο OPEN – Αυτή είναι ηνέα εβδομαδιαία εκπομπή
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Hellenic Train: Τροποποιήσεις δρομολογίων λόγω πυρκαγιάς στην περιοχή του Ασπροπύργου.
Hellenic Train: Τροποποιήσεις δρομολογίων λόγω πυρκαγιάς στην περιοχή του Ασπροπύργου.
Η μεγάλη σύγχρονη ληστεία τρένων: Οι κλέφτες κλέβουν 200 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ετησίως.
Η μεγάλη σύγχρονη ληστεία τρένων: Οι κλέφτες κλέβουν 200 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ετησίως.
Hellenic Train: Αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε στον Σταθμό Αγυιάς λόγω τεχνικής βλάβης.
Hellenic Train: Αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε στον Σταθμό Αγυιάς λόγω τεχνικής βλάβης.
Η Γερμανία λανσάρει έξυπνες πόρτες τρένων με αισθητήρες BODE BMU-3.
Η Γερμανία λανσάρει έξυπνες πόρτες τρένων με αισθητήρες BODE BMU-3.
Hellenic Train: Διεκόπη σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Οινόη – Χαλκίδα, εξαιτίας πυρκαγιάς.
Hellenic Train: Διεκόπη σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Οινόη – Χαλκίδα, εξαιτίας πυρκαγιάς.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Παναγιώτης Στάθης: «Κλείδωσε» η πρεμιέρα του στο κεντρικό δελτίο της ΕΡΤ1
Παναγιώτης Στάθης: «Κλείδωσε» η πρεμιέρα του στο κεντρικό δελτίο της ΕΡΤ1
Κατερίνα Στικούδη: «Ζω τα όνειρά μου» – Η δραματική σειρά που ήθελε και η σχέση της με τα χρήματα
Κατερίνα Στικούδη: «Ζω τα όνειρά μου» – Η δραματική σειρά που ήθελε και η σχέση της με τα χρήματα
Αποκλειστικό: Ξεκίνησε γυρίσματα ο Γιάννης Ζουγανέλης - Πώς θα λένε την εκπομπή του OPEN;
Αποκλειστικό: Ξεκίνησε γυρίσματα ο Γιάννης Ζουγανέλης - Πώς θα λένε την εκπομπή του OPEN;
Σιωπή αρχών για το ξήλωμα της γραμμής Ασπρόχωμα–Μεσσήνη: Φόβοι για οριστική εγκατάλειψη.
Σιωπή αρχών για το ξήλωμα της γραμμής Ασπρόχωμα–Μεσσήνη: Φόβοι για οριστική εγκατάλειψη.
Hellenic Train: Τροποποιήσεις δρομολογίων λόγω πυρκαγιάς στην περιοχή του Ασπροπύργου.
Hellenic Train: Τροποποιήσεις δρομολογίων λόγω πυρκαγιάς στην περιοχή του Ασπροπύργου.