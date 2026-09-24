2026-09-24 16:55:27
Φωτογραφία για Hellenic Train: Η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1634 Θεσσαλονίκη – Σέρρες ακινητοποιήθηκε λόγω βλάβης στον σταθμό Γαλλικός.
Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1634 (Θεσσαλονίκη – Σέρρες) ακινητοποιήθηκε στις 15:36 στον σταθμό Γαλλικός, με 50 επιβάτες, εξαιτίας τεχνικής βλάβης.Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, το δρομολόγιο 1634 θα υποκατασταθεί από λεωφορείο της Hellenic Train στο τμήμα Γαλλικός – Σέρρες.«Σ.Ν.» Συνεχείς βλάβες στη Hellenic Train: sidirodromikanea
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