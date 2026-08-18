





Ένα διαφορετικό τηλεοπτικό project ετοιμάζει το OPEN για τη νέα σεζόν, με την Κατερίνα Λάσπα να επιστρέφει στη μικρή οθόνη μέσα από έναν ρόλο αρκετά διαφορετικό από εκείνους που την έχουμε συνηθίσει στο παρελθόν.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του TVNEA.com, η παρουσιάστρια έχει κλείσει με το κανάλι για μια εβδομαδιαία εκπομπή σε μορφή ντοκιμαντέρ, η οποία θα έχει στο επίκεντρο αληθινές ιστορίες ανθρώπων.

Πρωταγωνιστές κάθε επεισοδίου θα είναι άνθρωποι που υποστηρίζουν ότι στη ζωή τους βίωσαν ένα «θαύμα» οποιασδήποτε μορφής. Προσωπικές εμπειρίες και γεγονότα που άλλαξαν καθοριστικά τη ζωή τους θα ξεδιπλώνονται μέσα από τις μαρτυρίες τους, με την Κατερίνα Λάσπα να αναλαμβάνει να συναντήσει τα πρόσωπα και να μεταφέρει τις ιστορίες τους στον τηλεθεατή.

Δεν πρόκειται, επομένως, για μια κλασική ψυχαγωγική εκπομπή, αλλά για ένα ανθρωποκεντρικό project με έντονο το στοιχείο του ντοκιμαντέρ και της προσωπικής αφήγησης.

Η νέα εκπομπή θα μεταδίδεται μία φορά την εβδομάδα, προσθέτοντας ακόμη ένα διαφορετικό format στο πρόγραμμα του OPEN για τη νέα τηλεοπτική περίοδο.

Για την Κατερίνα Λάσπα, η συγκεκριμένη συνεργασία σηματοδοτεί παράλληλα και μια ουσιαστική τηλεοπτική επιστροφή, αυτή τη φορά μέσα από ένα concept που στηρίζεται στις πραγματικές ιστορίες και στα βιώματα των ανθρώπων.

Πασχαλίδης Γιώργος

Πηγή: tvnea.com