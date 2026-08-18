2026-08-18 13:05:55
Φωτογραφία για Αποκλειστικό: Η Κατερίνα Λάσπα επιστρέφει στο OPEN – Αυτή είναι ηνέα εβδομαδιαία εκπομπή



Ένα διαφορετικό τηλεοπτικό project ετοιμάζει το OPEN για τη νέα σεζόν, με την Κατερίνα Λάσπα να επιστρέφει στη μικρή οθόνη μέσα από έναν ρόλο αρκετά διαφορετικό από εκείνους που την έχουμε συνηθίσει στο παρελθόν.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του TVNEA.com, η παρουσιάστρια έχει κλείσει με το κανάλι για μια εβδομαδιαία εκπομπή σε μορφή ντοκιμαντέρ, η οποία θα έχει στο επίκεντρο αληθινές ιστορίες ανθρώπων.

Πρωταγωνιστές κάθε επεισοδίου θα είναι άνθρωποι που υποστηρίζουν ότι στη ζωή τους βίωσαν ένα «θαύμα» οποιασδήποτε μορφής. Προσωπικές εμπειρίες και γεγονότα που άλλαξαν καθοριστικά τη ζωή τους θα ξεδιπλώνονται μέσα από τις μαρτυρίες τους, με την Κατερίνα Λάσπα να αναλαμβάνει να συναντήσει τα πρόσωπα και να μεταφέρει τις ιστορίες τους στον τηλεθεατή.

Δεν πρόκειται, επομένως, για μια κλασική ψυχαγωγική εκπομπή, αλλά για ένα ανθρωποκεντρικό project με έντονο το στοιχείο του ντοκιμαντέρ και της προσωπικής αφήγησης.

Η νέα εκπομπή θα μεταδίδεται μία φορά την εβδομάδα, προσθέτοντας ακόμη ένα διαφορετικό format στο πρόγραμμα του OPEN για τη νέα τηλεοπτική περίοδο.

Για την Κατερίνα Λάσπα, η συγκεκριμένη συνεργασία σηματοδοτεί παράλληλα και μια ουσιαστική τηλεοπτική επιστροφή, αυτή τη φορά μέσα από ένα concept που στηρίζεται στις πραγματικές ιστορίες και στα βιώματα των ανθρώπων.

Πασχαλίδης Γιώργος



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Πρόστιμα 120.000 ευρώ στη Hellenic Train από τη ΡΑΣ – Στο επίκεντρο παραβάσεις στη συντήρηση των τρένων.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πρόστιμα 120.000 ευρώ στη Hellenic Train από τη ΡΑΣ – Στο επίκεντρο παραβάσεις στη συντήρηση των τρένων.
«Δυο μαύρα πουκάμισα»: Το δεύτερο trailer της νέας, πολυαναμενόμενης δραματικής σειράς του MEGA
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Δυο μαύρα πουκάμισα»: Το δεύτερο trailer της νέας, πολυαναμενόμενης δραματικής σειράς του MEGA
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Αποκλειστικό:Διαψεύδονται τα σενάρια για πάγωμα του «Πιο Αδύναμου Κρίκου» - Πότε μπαίνει σε γυρίσματα ο Τάσος Δούσης;
Αποκλειστικό:Διαψεύδονται τα σενάρια για πάγωμα του «Πιο Αδύναμου Κρίκου» - Πότε μπαίνει σε γυρίσματα ο Τάσος Δούσης;
Η «Αθλητική Κυριακή» επιστρέφει ανανεωμένη στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Η «Αθλητική Κυριακή» επιστρέφει ανανεωμένη στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Αποκλειστικό: Αυτή είναι η νέα εκπομπή του OPEN με την Ιωάννα Μαλέσκου – Πότε κάνει πρεμιέρα, ποιοι θα είναι μαζί της και πώς θα λέγεται
Αποκλειστικό: Αυτή είναι η νέα εκπομπή του OPEN με την Ιωάννα Μαλέσκου – Πότε κάνει πρεμιέρα, ποιοι θα είναι μαζί της και πώς θα λέγεται
Κατερίνα Στικούδη: «Ζω τα όνειρά μου» – Η δραματική σειρά που ήθελε και η σχέση της με τα χρήματα
Κατερίνα Στικούδη: «Ζω τα όνειρά μου» – Η δραματική σειρά που ήθελε και η σχέση της με τα χρήματα
Αποκλειστικό: Ξεκίνησε γυρίσματα ο Γιάννης Ζουγανέλης - Πώς θα λένε την εκπομπή του OPEN;
Αποκλειστικό: Ξεκίνησε γυρίσματα ο Γιάννης Ζουγανέλης - Πώς θα λένε την εκπομπή του OPEN;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Σιδηροδρομικό κενό στις Σέρρες: Λεωφορεία αντί για τρένα μέχρι την Αλεξανδρούπολη.
Σιδηροδρομικό κενό στις Σέρρες: Λεωφορεία αντί για τρένα μέχρι την Αλεξανδρούπολη.
Παναγιώτης Στάθης: «Κλείδωσε» η πρεμιέρα του στο κεντρικό δελτίο της ΕΡΤ1
Παναγιώτης Στάθης: «Κλείδωσε» η πρεμιέρα του στο κεντρικό δελτίο της ΕΡΤ1
Κατερίνα Στικούδη: «Ζω τα όνειρά μου» – Η δραματική σειρά που ήθελε και η σχέση της με τα χρήματα
Κατερίνα Στικούδη: «Ζω τα όνειρά μου» – Η δραματική σειρά που ήθελε και η σχέση της με τα χρήματα
Αποκλειστικό: Ξεκίνησε γυρίσματα ο Γιάννης Ζουγανέλης - Πώς θα λένε την εκπομπή του OPEN;
Αποκλειστικό: Ξεκίνησε γυρίσματα ο Γιάννης Ζουγανέλης - Πώς θα λένε την εκπομπή του OPEN;
Σιωπή αρχών για το ξήλωμα της γραμμής Ασπρόχωμα–Μεσσήνη: Φόβοι για οριστική εγκατάλειψη.
Σιωπή αρχών για το ξήλωμα της γραμμής Ασπρόχωμα–Μεσσήνη: Φόβοι για οριστική εγκατάλειψη.