2026-08-18 11:08:30
Φωτογραφία για Αποκλειστικό: Ξεκίνησε γυρίσματα ο Γιάννης Ζουγανέλης - Πώς θα λένε την εκπομπή του OPEN;

Στη Μύκονο ξεκίνησαν σήμερα τα γυρίσματα για τη νέα ταξιδιωτική εκπομπή του Γιάννη Ζουγανέλη, η οποία έρχεται τη νέα τηλεοπτική σεζόν μέσα από τη συχνότητα του OPEN.

Ο τίτλος του νέου road show θα είναι «John και… μέρη», με τον Γιάννη Ζουγανέλη να ταξιδεύει σε διαφορετικούς προορισμούς και να βρίσκεται στο επίκεντρο μιας εκπομπής που θα συνδυάζει το ταξίδι με το προσωπικό του ύφος και τις συναντήσεις που θα προκύπτουν στην πορεία.

Η αρχή έγινε από τη Μύκονο, όπου πραγματοποιούνται τα πρώτα γυρίσματα, ανοίγοντας ουσιαστικά τον κύκλο της νέας παραγωγής.

Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Κώστας Καπετανίδης, προσθέτοντας ακόμη ένα γνώριμο και έμπειρο όνομα πίσω από το νέο project του OPEN.

Το «John και… μέρη» αποτελεί μία από τις νέες προσθήκες του σταθμού για τη σεζόν, με τον Γιάννη Ζουγανέλη να επιστρέφει στην τηλεόραση μέσα από ένα concept διαφορετικό από όσα τον έχουμε συνηθίσει.



Πηγή: tvnea.com
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