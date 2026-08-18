Νέο κεφάλαιο ανοίγει στην τηλεοπτική πορεία του Παναγιώτη Στάθη, ο οποίος τη νέα σεζόν αναλαμβάνει για πρώτη φορά τον ρόλο του κεντρικού παρουσιαστή ειδήσεων στην ΕΡΤ1.

Μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον ΑΝΤ1 και το «Καλημέρα Ελλάδα», ο δημοσιογράφος μετακινήθηκε στη δημόσια τηλεόραση, όπου θα βρεθεί πλέον στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης.

Η πρώτη του εμφάνιση στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ1 έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, στις 18.00.

Η συγκεκριμένη μετακίνηση αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τον ίδιο, καθώς μετά την παρουσία του στην πρωινή ενημερωτική ζώνη περνά πλέον σε έναν διαφορετικό και ιδιαίτερα απαιτητικό ρόλο, αυτόν του κεντρικού άνκορμαν.

Η νέα σεζόν, λοιπόν, θα βρει τον Παναγιώτη Στάθη σε νέα τηλεοπτική στέγη και σε νέα θέση ευθύνης, με το πρώτο μεγάλο «ραντεβού» με το κοινό της ΕΡΤ1 να έχει ήδη οριστεί.

Πηγή: tvnea.com