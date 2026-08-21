2026-08-21 09:29:26
Φωτογραφία για Νέος Σ. Σταθμός Θεσσαλονίκης: Δοκιμαστική λειτουργία για μηχανήματα εισιτηρίων, ακυρωτικά και νέους πίνακες δρομολογίων.
Σε κλίμα νέας εποχής, έστω και καθυστερημένα, εισάγουν τους επιβάτες οι Ελληνικοί Σιδηρόδρομοι (ΟΣΕ) με την τοποθέτηση μηχανημάτων έκδοσης εισιτηρίων και ακυρωτικών στις εισόδους των αποβάθρων, καθώς και νέων ηλεκτρονικών πινακίδων ενημέρωσης δρομολογίων στις αποβάθρες.Οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται στο πρόγραμμα ψηφιακού εκσυγχρονισμού του ΟΣΕ, το οποίο προβλέπει την «εγκατάσταση, sidirodromikanea
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