2026-08-21 08:18:49
Φωτογραφία για ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΦΤΩΧΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΥΡΙΚΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

 Το φαινόμενο του «ψηφιακού εκσυγχρονισμού εν μέσω κοινωνικής και θεσμικής συμπίεσης» αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα παράδοξα της σύγχρονης Ελλάδας. Η ταχεία ανάπτυξη της ψηφιακής διακυβέρνησης (gov.gr) συνυπάρχει με την οικονομική αβεβαιότητα των πολιτών και την υποστελέχωση βασικών δομών του δημόσιου τομέα σύμφωνα με το freegr.gr .





1. Το Ψηφιακό Κράτος ως Βιτρίνα και Εργαλείο

Τα θετικά: Μείωση της γραφειοκρατίας, κατάργηση της ουράς για πιστοποιητικά, ταχύτητα στις συναλλαγές και διαφάνεια.

Τα όρια: Η ψηφιοποίηση μεταφέρει την αποτελεσματικότητα στο στάδιο της αίτησης, αλλά δεν λύνει την υποστελέχωση στο στάδιο της εκτέλεσης (π.χ. γρήγορη αίτηση για σύνταξη, αλλά καθυστέρηση στην απονομή της λόγω έλλειψης προσωπικού).

2. Η Οικονομική Πραγματικότητα των Πολιτών

Ψηφιακός αποκλεισμός: Ηλικιωμένοι, ευάλωτα νοικοκυριά και κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών δυσκολεύονται να αντεπεξέλθουν χωρίς βοήθεια (λογιστές, ΚΕΠ), δημιουργώντας νέες μορφές ανισότητας.

Αγοραστική δύναμη: Η πρόσβαση σε ψηφιακές πλατφόρμες και «Pass» δεν υποκαθιστά τις απώλειες από τον πληθωρισμό, το κόστος στέγασης και τους χαμηλούς μισθούς.

3. Η Συρρίκνωση του Δημοσίου Τομέα

«Μικρότερο» vs «Αποτελεσματικότερο» Κράτος: Η ψηφιοποίηση χρησιμοποιείται συχνά ως δικαιολογία για τη μη αναπλήρωση συνταξιοδοτήσεων σε κρίσιμους τομείς.

Η κρίση στις υποδομές: Ενώ οι διοικητικές διαδικασίες ψηφιοποιούνται, τομεακές δομές όπως το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ), η Παιδεία και οι Πολιτική Προστασία/Μεταφορές αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό.

ΔιάστασηΨηφιακό Μετασχηματισμό (gov.gr)Κοινωνική & Θεσμική ΠραγματικότηταΕξυπηρέτησηΆμεση έκδοση εγγράφων, υπεύθυνων δηλώσεωνΑδυναμία φυσικής εξυπηρέτησης λόγω ελλείψεωνΟικονομίαΨηφιακά επιδόματα (Pass) & πλατφόρμεςΠίεση από ακρίβεια & χαμηλά διαθέσιμα εισοδήματαΥποδομέςΣύγχρονες ψηφιακές υποδομές & cloudΓηρασμένος εξοπλισμός σε νοσοκομεία & σχολεία

Η πρόκληση για το μέλλον είναι η ψηφιοποίηση να λειτουργήσει ως συμπλήρωμα ενός ισχυρού και στελεχωμένου κοινωνικού κράτους, και όχι ως υποκατάστατο των βασικών δημόσιων αγαθών.



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