Μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά ανάρτηση έκανε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, λίγους μήνες μετά την απώλεια της μητέρας του.

Ο παρουσιαστής δημοσίευσε ένα σύντομο βίντεο κινουμένων σχεδίων, το οποίο στάθηκε αφορμή για να μιλήσει με πολύ προσωπικό τρόπο για την απουσία της, αλλά και για εκείνες τις καθημερινές στιγμές που πολλές φορές θεωρούμε δεδομένες μέχρι να χαθούν.

Στο μήνυμά του, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου αναφέρθηκε στο χτύπημα του κουδουνιού που δεν πρόκειται να ακούσει ξανά από τη μητέρα του, καλώντας παράλληλα όσους έχουν ακόμη τους γονείς τους στη ζωή να βρίσκουν χρόνο για εκείνους.

«Εγώ αυτό το κουδούνι δεν θα το ξανάκουσω…Η μητέρα μου έφυγε από την ζωή πριν λίγους μήνες. Μακάρι όμως να ήξερα ότι από ώρα σε ώρα θα πατήσει το κουδούνι και, όταν ανοίξω την πόρτα, θα την αντικρίσω. Όλα αυτά σας τα γράφω για όλους εσάς που έχετε ακόμα την μαμά σας, να βρείτε λίγο χρόνο ή πολύ και να πάτε να την δείτε… Και να της κάνετε μια τεράστια αγκαλιά.

Και τον μπαμπά σας. Μια μέρα έτσι ξαφνικά αυτό το κουδούνι δεν θα ξαναχτυπήσει».

Με λίγες μόνο γραμμές, ο παρουσιαστής θέλησε να περάσει ένα μήνυμα για την αξία της παρουσίας των γονιών στη ζωή μας, μιλώντας μέσα από τη δική του προσωπική απώλεια.







Πηγή: tvnea.com