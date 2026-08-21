2026-08-21 01:08:19
Φωτογραφία για Θύελλα αντιδράσεων για την απόφαση Τραμπ για τα παιδικά εμβόλια – Τι λέει ο Θεόδωρος Βασιλακόπουλος
Ισχυρές αντιδράσεις από την επιστημονική και ιατρική κοινότητα, αλλά και από στελέχη του ίδιου του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, προκαλεί η απόφαση του Donald Trump να αλλάξει δραστικά το αμερικανικό πρόγραμμα παιδικών εμβολιασμών. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπερασπίζεται τα εμβολιαστικά προγράμματα που βασίζονται στην επιστημονική τεκμηρίωση, ενώ ο Πρόεδρος του ΕΟΔΥ Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, δηλώνει ότι οι αποφάσεις για αμιγώς επιστημονικά θέματα πρέπει να λαμβάνονται «μακριά από οποιαδήποτε πολιτική επιρροή». 

Η εκτελεστική εντολή που υπέγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στις 10 Αυγούστου περιορίζει από 17 σε 11 τα νοσήματα για τα οποία προβλέπεται καθολική σύσταση παιδικού εμβολιασμού και ζητά, μεταξύ άλλων, τη χωριστή χορήγηση των εμβολίων κατά της ιλαράς, της παρωτίτιδας και της ερυθράς αντί του συνδυασμένου MMR. Παράλληλα, ο Trump επανέφερε τον επιστημονικά απορριφθέντα ισχυρισμό περί σχέσης εμβολίων και αυτισμού. Η απόφαση έρχεται μάλιστα σε μια περίοδο κατά την οποία οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν τη σοβαρότερη έξαρση ιλαράς εδώ και δεκαετίες.

  

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