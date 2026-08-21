2026-08-21 10:07:00
Φωτογραφία για Πότε κάνει πρεμιέρα η Φαίη Μαυραγάνη με το Καλημέρα στον ΣΚΑΪ;



Κάθε Σαββατοκύριακο στις 05:30, η Φαίη Μαυραγάνη μας καλημερίζει με έγκυρες ειδήσεις και χαμόγελο, δίνοντας απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν στην κοινωνία και ερευνώντας θέματα με πρωταγωνιστή τον / την πολίτη. 

Εκεί όπου η καρδιά της ενημέρωσης χτυπά δυνατά. Επικαιρότητα, ειδήσεις πριν γίνουν viral στο διαδίκτυο, καλεσμένοι που έχουν κάτι σημαντικό και χρήσιμο να πουν. Παράθυρο σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο. 

Η οικονομία αλλιώς... Μια μεγάλη, ζεστή ΚΑΛΗΜΕΡΑ από τη Φαίη Μαυραγάνη, κάθε Σάββατο και Κυριακή από 29/8 στις 5:30 στον ΣΚΑΪ. 



Πηγή: tvnea.com
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