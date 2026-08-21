





Κάθε Σαββατοκύριακο στις 05:30, η Φαίη Μαυραγάνη μας καλημερίζει με έγκυρες ειδήσεις και χαμόγελο, δίνοντας απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν στην κοινωνία και ερευνώντας θέματα με πρωταγωνιστή τον / την πολίτη.

Εκεί όπου η καρδιά της ενημέρωσης χτυπά δυνατά. Επικαιρότητα, ειδήσεις πριν γίνουν viral στο διαδίκτυο, καλεσμένοι που έχουν κάτι σημαντικό και χρήσιμο να πουν. Παράθυρο σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

Η οικονομία αλλιώς... Μια μεγάλη, ζεστή ΚΑΛΗΜΕΡΑ από τη Φαίη Μαυραγάνη, κάθε Σάββατο και Κυριακή από 29/8 στις 5:30 στον ΣΚΑΪ.

Πηγή: tvnea.com