2026-08-25 08:15:02
Το σχέδιο αναδιάρθρωσης των λεωφορειακών γραμμών που θα εφαρμοστεί από 1ης Σεπτεμβρίου παρουσίασε ο ΟΣΕΘ στο δημοτικό συμβούλιο – Οι παρατηρήσεις του δήμουΤο σχέδιο αναδιάρθρωσης των λεωφορειακών γραμμών που θα εφαρμοστεί μετά την παράδοση την ερχόμενη Πέμπτη της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά παρουσίασε ο ΟΣΕΘ στη χθεσινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Καλαμαριάς.Κατά τη sidirodromikanea
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