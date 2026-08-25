2026-08-25 08:15:02

Το σχέδιο αναδιάρθρωσης των λεωφορειακών γραμμών που θα εφαρμοστεί από 1ης Σεπτεμβρίου παρουσίασε ο ΟΣΕΘ στο δημοτικό συμβούλιο – Οι παρατηρήσεις του δήμουΤο σχέδιο αναδιάρθρωσης των λεωφορειακών γραμμών που θα εφαρμοστεί μετά την παράδοση την ερχόμενη Πέμπτη της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά παρουσίασε ο ΟΣΕΘ στη χθεσινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Καλαμαριάς.Κατά τη sidirodromikanea

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