2026-08-19 20:56:08
Φωτογραφία για Τηλεδιάσκεψη Κώτσηρα - Γκιουλέκα Για την πορεία των σιδηροδρομικών έργων της Βόρειας Ελλάδος και για τις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης.
Τηλεδιάσκεψη εργασίας μεταξύ του Αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Γιώργου Κώτσηρα και του Υφυπουργού Εσωτερικών, αρμόδιου για θέματα Μακεδονίας- Θράκης, Κωνσταντίνου Π. Γκιουλέκα για τα σιδηροδρομικά έργα στην Βόρεια Ελλάδα και για τις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2026.Κατά την διάρκεια της τηλεδιάσκεψης συζητήθηκε η κατάσταση του sidirodromikanea
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