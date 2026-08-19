Τηλεδιάσκεψη Κώτσηρα - Γκιουλέκα Για την πορεία των σιδηροδρομικών έργων της Βόρειας Ελλάδος και για τις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης.
2026-08-19 20:56:08
Τηλεδιάσκεψη εργασίας μεταξύ του Αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Γιώργου Κώτσηρα και του Υφυπουργού Εσωτερικών, αρμόδιου για θέματα Μακεδονίας- Θράκης, Κωνσταντίνου Π. Γκιουλέκα για τα σιδηροδρομικά έργα στην Βόρεια Ελλάδα και για τις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2026.Κατά την διάρκεια της τηλεδιάσκεψης συζητήθηκε η κατάσταση του sidirodromikanea
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