Νέα προσθήκη στο true crime ντοκιμαντέρ που ετοιμάζει το OPEN για τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του TVNEA.com, στην ομάδα του project εντάσσεται και η δικηγόρος Εβίτα Βαρελά, η οποία θα συμμετέχει στην προσέγγιση και ανάλυση υποθέσεων εγκλημάτων που συγκλόνισαν το πανελλήνιο.

Το νέο πρόγραμμα θα μεταδίδεται μία φορά την εβδομάδα και θα έχει καθαρά ντοκιμαντερίστικη μορφή, χωρίς παρουσιαστή. Η αφήγηση, το αρχειακό υλικό και οι μαρτυρίες ανθρώπων που γνωρίζουν σε βάθος τις υποθέσεις θα αποτελούν τον βασικό κορμό κάθε επεισοδίου.

Στο project θα συμμετέχουν ακόμη γνωστοί δικηγόροι, ιατροδικαστές και πρόσωπα που είχαν άμεση εμπλοκή στις υποθέσεις, επιχειρώντας να φωτίσουν διαφορετικές πτυχές κάθε εγκλήματος.

Η παρουσία της Εβίτας Βαρελά προσθέτει ακόμη ένα πρόσωπο από τον νομικό χώρο στη σύνθεση της εκπομπής, με το OPEN να ενισχύει σταδιακά την ομάδα που θα πλαισιώσει το νέο true crime εγχείρημα.

Γιώργος Πασχαλίδης

Πηγή: tvnea.com