





Νέα τροπή φαίνεται πως παίρνει η υπόθεση της επιστροφής των «Υπέροχων Πλασμάτων» της Μυρτώς Κοντοβά, μετά την απόφαση του Alpha να μην προχωρήσει τελικά τη σειρά, παρά το γεγονός ότι το project είχε ήδη λάβει έγκριση από το ΕΚΚΟΜΕΔ.Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε αιφνιδιασμό στους συντελεστές, καθώς όλα έδειχναν ότι η παραγωγή βρισκόταν σε πορεία υλοποίησης.

Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του προγράμματος ανερχόταν στα 2.964.000 ευρώ, ενώ η προβλεπόμενη επιδότηση έφτανε τις 948.800 ευρώ. Την παραγωγή είχε αναλάβει η Tanweer.

Ωστόσο, το project φαίνεται πως δεν έχει κλείσει οριστικά.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του TVNEA.com, άλλο τηλεοπτικό κανάλι βρίσκεται αυτή τη στιγμή πολύ κοντά στο να δώσει το τελικό «ναι» για να εντάξει τα «Υπέροχα Πλάσματα» στο πρόγραμμά του.

Οι επαφές βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και, εφόσον ολοκληρωθούν θετικά, η σειρά της Μυρτώς Κοντοβά θα μπορούσε να βρει τελικά νέα τηλεοπτική στέγη, ανατρέποντας πλήρως τα δεδομένα που δημιουργήθηκαν μετά το «κόψιμο» από τον Alpha.

Για την ώρα δεν υπάρχει οριστική συμφωνία, όμως το ενδιαφέρον είναι υπαρκτό και οι επόμενες κινήσεις αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Πηγή: tvnea.com