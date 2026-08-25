2026-08-25 10:10:31
Φωτογραφία για Πήραν χρηματοδότηση αλλά «κόπηκαν» από τον Alpha τα «Υπέροχα Πλάσματα» – Πολύ κοντά σε νέο κανάλι...



Νέα τροπή φαίνεται πως παίρνει η υπόθεση της επιστροφής των «Υπέροχων Πλασμάτων» της Μυρτώς Κοντοβά, μετά την απόφαση του Alpha να μην προχωρήσει τελικά τη σειρά, παρά το γεγονός ότι το project είχε ήδη λάβει έγκριση από το ΕΚΚΟΜΕΔ.Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε αιφνιδιασμό στους συντελεστές, καθώς όλα έδειχναν ότι η παραγωγή βρισκόταν σε πορεία υλοποίησης. 

Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του προγράμματος ανερχόταν στα 2.964.000 ευρώ, ενώ η προβλεπόμενη επιδότηση έφτανε τις 948.800 ευρώ. Την παραγωγή είχε αναλάβει η Tanweer.

Ωστόσο, το project φαίνεται πως δεν έχει κλείσει οριστικά.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του TVNEA.com, άλλο τηλεοπτικό κανάλι βρίσκεται αυτή τη στιγμή πολύ κοντά στο να δώσει το τελικό «ναι» για να εντάξει τα «Υπέροχα Πλάσματα» στο πρόγραμμά του.

Οι επαφές βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και, εφόσον ολοκληρωθούν θετικά, η σειρά της Μυρτώς Κοντοβά θα μπορούσε να βρει τελικά νέα τηλεοπτική στέγη, ανατρέποντας πλήρως τα δεδομένα που δημιουργήθηκαν μετά το «κόψιμο» από τον Alpha.

Για την ώρα δεν υπάρχει οριστική συμφωνία, όμως το ενδιαφέρον είναι υπαρκτό και οι επόμενες κινήσεις αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Αποκαλυπτικό: Αυτή η δικηγόρος έκλεισε στην ομάδα του νέου true crime ντοκιμαντέρ του OPEN
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αποκαλυπτικό: Αυτή η δικηγόρος έκλεισε στην ομάδα του νέου true crime ντοκιμαντέρ του OPEN
Το Tvnea.com App είναι εδώ – Κατέβασέ το δωρεάν!
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Το Tvnea.com App είναι εδώ – Κατέβασέ το δωρεάν!
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πότε επιστρέφει ο Αντώνης Σρόιτερ στο κεντρικό δελτίο του Alpha;
Πότε επιστρέφει ο Αντώνης Σρόιτερ στο κεντρικό δελτίο του Alpha;
Διαφημιστικά έσοδα 2025: Πάνω από 80 εκατ. ευρώ ο ΑΝΤ1 – Άνοδος για Alpha, πτώση για Star
Διαφημιστικά έσοδα 2025: Πάνω από 80 εκατ. ευρώ ο ΑΝΤ1 – Άνοδος για Alpha, πτώση για Star
Αυτό είναι το ζημιογόνο κανάλι για το 2025
Αυτό είναι το ζημιογόνο κανάλι για το 2025
Σφοδρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες κοντά στο Τόκιο, σκοτώνοντας 4 άτομα και εγκλωβίζοντας ταξιδιώτες - Τμήματα σιδηροδρομικών γραμμών πλημμύρισαν.
Σφοδρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες κοντά στο Τόκιο, σκοτώνοντας 4 άτομα και εγκλωβίζοντας ταξιδιώτες - Τμήματα σιδηροδρομικών γραμμών πλημμύρισαν.
Alpha: Πατεράδες, μανάδες, παιδιά… Μήπως η επιτυχία έγινε πλέον «συνταγή»;
Alpha: Πατεράδες, μανάδες, παιδιά… Μήπως η επιτυχία έγινε πλέον «συνταγή»;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (24/8/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (24/8/2026)
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Τι νούμερα έκαναν οι πρεμιέρες;
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Τι νούμερα έκαναν οι πρεμιέρες;
Πρωινή Ζώνη 10:00: Τι έκαναν οι «Αταίριαστοι» και το «10 Παντού» στις πρεμιέρες τους;
Πρωινή Ζώνη 10:00: Τι έκαναν οι «Αταίριαστοι» και το «10 Παντού» στις πρεμιέρες τους;
Βλαχέρνα Αρκαδίας: Εμπρηστική επίθεση σε φαρμακείο - Βίντεο-ντοκουμέντο με τις κινήσεις των δραστών
Βλαχέρνα Αρκαδίας: Εμπρηστική επίθεση σε φαρμακείο - Βίντεο-ντοκουμέντο με τις κινήσεις των δραστών
«Sorry, Baby» στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!
«Sorry, Baby» στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!