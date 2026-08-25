2026-08-25 10:10:31
Φωτογραφία για Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Τι νούμερα έκαναν οι πρεμιέρες;
Η «Κοινωνία Ώρα Mega» βρέθηκε στην κορυφή της πρωινής ενημερωτικής ζώνης, καταγράφοντας 12.8% στο δυναμικό κοινό.

Σε απόσταση αναπνοής ακολούθησε το «Σήμερα», που στην πρεμιέρα του σημείωσε 12.7%, ενώ η «Πρώτη Εικόνα» έκανε πρεμιέρα με 11.6%.

Η «Ώρα Ελλάδος», επίσης στην πρώτη της εκπομπή για τη νέα σεζόν, κατέγραψε 10.6%, με τον ανταγωνισμό στην πρωινή ενημέρωση να ξεκινά ιδιαίτερα κοντά.

Πηγή: tvnea.com
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