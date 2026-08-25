2026-08-25 10:10:31

Με δύο πρεμιέρες μπήκε σε νέα φάση η μάχη της πρωινής ζώνης των 10:00, με τους «Αταίριαστους» να κάνουν το καλύτερο ξεκίνημα και να καταγράφουν 9.7% στο δυναμικό κοινό.



Η εκπομπή βρέθηκε στην πρώτη θέση της συγκεκριμένης ζώνης, αφήνοντας πίσω το «10 Παντού», που επίσης έκανε πρεμιέρα και σημείωσε 7.0%.



Στην τρίτη θέση βρέθηκε το «Καλοκαίρι Μαζί», το οποίο κατέγραψε 5.8%.



Η πρώτη εικόνα της σεζόν δείχνει έτσι προβάδισμα για τους «Αταίριαστους», με μονοψήφια ωστόσο ποσοστά, ενώ το «10 Παντού» ξεκίνησε με χαμηλότερη επίδοση, σε μια ζώνη που αναμένεται να αποκτήσει μεγαλύτερο ενδιαφέρον όσο σταθεροποιείται ο ανταγωνισμός.



Πηγή: tvnea.com



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