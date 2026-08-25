Στόχος εμπρηστικής επίθεσης έγινε τα μεσάνυχτα ένα φαρμακείο που βρίσκεται επί της εθνικής οδού, εντός του οικισμού της Βλαχέρνας στην Αρκαδία. Σε βίντεο καταγράφεται η στιγμή της επίθεσης και η διαφυγή των δραστών. Μάλιστα, κατά τη στιγμή της ανάφλεξης, οι πύρινες γλώσσες φαίνεται να τους τύλιξαν, με αποτέλεσμα να αρπάξουν φωτιά την ώρα που απομακρύνονταν από το σημείο.

Όπως αναφέρει σε σχετικό ρεπορτάζ το Arcadia Portal, άγνωστοι δράστες προσέγγισαν το κατάστημα και, αφού κατάφεραν να σπάσουν το τζάμι της κεντρικής εισόδου, έβαλαν φωτιά στο εσωτερικό του και τράπηκαν αμέσως σε φυγή.

Η αντίδραση των αρχών φέρεται να ήταν άμεση. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, προτού αυτή λάβει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις.

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