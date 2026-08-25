2026-08-25 11:52:25

Νέο κεφάλαιο ανοίγει στην τηλεοπτική πορεία του Λάζου Μαντικού, λίγες ημέρες μετά την αιφνιδιαστική αποχώρησή του από τον ΑΝΤ1, όπου παρέμεινε για περίπου 16 χρόνια.



Η απόφασή του να αποχωρήσει από το κανάλι αποτέλεσε έκπληξη τόσο στο εσωτερικό του σταθμού όσο και στον χώρο των media, καθώς ο δημοσιογράφος είχε ταυτιστεί για πολλά χρόνια με την ενημερωτική ζώνη του ΑΝΤ1 και κυρίως με το «Καλημέρα Ελλάδα».Ο Λάζος Μαντικός είχε διαγράψει μια μακρά διαδρομή στο κανάλι, έχοντας περάσει από διαφορετικές εκπομπές και ρόλους, με σταθερή παρουσία στο ρεπορτάζ και στην καθημερινή ενημέρωση.



Μετά την ανακοίνωση της αποχώρησής του, το ενδιαφέρον στράφηκε αμέσως στο επόμενο επαγγελματικό του βήμα. Οι πληροφορίες που τον ήθελαν να κατευθύνεται προς τον ΣΚΑΪ τελικά επιβεβαιώθηκαν από τον ίδιο.



Ο δημοσιογράφος, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δημοσίευσε φωτογραφία με την οποία αποκάλυψε τη νέα τηλεοπτική του στέγη, επιβεβαιώνοντας ότι συνεχίζει πλέον στον σταθμό του Φαλήρου.



Έτσι, μετά από έναν πολύ μεγάλο κύκλο στον ΑΝΤ1, ο Λάζος Μαντικός γυρίζει σελίδα και ετοιμάζεται για την επόμενη τηλεοπτική του διαδρομή στον ΣΚΑΪ.



Πηγή: tvnea.com



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