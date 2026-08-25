2026-08-25 11:52:25
Φωτογραφία για Αποκλειστικό: Η Άννα Δρούζα ξανά σε συζητήσεις με το OPEN – Το νέο concept για το Σαββατοκύριακο

 



 Νέος κύκλος συζητήσεων έχει ανοίξει ανάμεσα στην Άννα Δρούζα και το OPEN, με αντικείμενο αυτή τη φορά μια διαφορετική τηλεοπτική πρόταση για τη μεσημεριανή ζώνη του Σαββατοκύριακου.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του TVNEA.com, στο τραπέζι βρίσκεται μια ωριαία εκπομπή, με γρήγορο ρυθμό και θεματολογία που θα πατά στην επικαιρότητα, αλλά θα επιχειρεί να την προσεγγίζει με έναν πιο σύγχρονο και άμεσο τρόπο.

Η λογική του concept θυμίζει περισσότερο τον τρόπο με τον οποίο «τρέχει» σήμερα η συζήτηση στα social media: θέματα που προκαλούν ενδιαφέρον, διαφορετικές οπτικές, σχόλιο, αλληλεπίδραση και γρήγορες εναλλαγές, χωρίς όμως η εκπομπή να χάνει τον ενημερωτικό της χαρακτήρα.

Στο πλατό θα υπάρχουν και καλεσμένοι, ανάλογα με τη θεματολογία της ημέρας, ενώ το ύφος αναμένεται να είναι προσαρμοσμένο στη χαλαρότερη διάθεση του Σαββατοκύριακου, συνδυάζοντας πληροφορία, χιούμορ και πιο ανάλαφρες στιγμές.

Οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και, εφόσον καταλήξουν σε συμφωνία, η Άννα Δρούζα θα μπορούσε να επιστρέψει στο OPEN με ένα format αρκετά διαφορετικό από τις κλασικές εκπομπές επικαιρότητας, σχεδιασμένο περισσότερο πάνω στη σύγχρονη τηλεοπτική κατανάλωση και στον γρήγορο τρόπο με τον οποίο κυκλοφορούν σήμερα τα θέματα.

Πασχαλίδης Γιώργος



Πηγή: tvnea.com
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