2026-08-25 11:52:25
Φωτογραφία για Απογευματινή Ζώνη: Δυνατή πρεμιέρα για το «Live News» – Πολύ χαμηλά οι «Καθαρές Κουβέντες»
Με μεγάλη διαφορά ξεκίνησε τη νέα σεζόν το «Live News», το οποίο στην πρεμιέρα του κατέγραψε 16.5% στο δυναμικό κοινό και πήρε ξεκάθαρα το προβάδισμα στην απογευματινή ζώνη.

Αντίθετη ήταν η εικόνα για τις «Καθαρές Κουβέντες», που επίσης έκαναν πρεμιέρα αλλά περιορίστηκαν στο 2.3%.

Η πρώτη μέρα έδειξε έτσι δύο εντελώς διαφορετικές εικόνες, με το «Live News» να ξεκινά δυναμικά και τις «Καθαρές Κουβέντες» να έχουν ένα ιδιαίτερα δύσκολο πρώτο δείγμα στη μάχη της απογευματινής τηλεθέασης.

Πηγή: tvnea.com
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