2026-08-25 11:18:10
Φωτογραφία για ΠΦΣ: Ενημέρωση για το πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης της παχυσαρκίας



Αθήνα, 25 Αυγούστου 2026

Αρ. Πρωτ. 3576

Σχετικά με το πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης της παχυσαρκίας, οφείλουμε να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους:



Το πρόγραμμα έδωσε την ευκαιρία σε 45.000 πολίτες να αποκτήσουν πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες σε συνδυασμό με εξατομικευμένη συμβουλευτική για αλλαγή του τρόπου ζωής με στόχο ουσιαστικά και μόνιμα αποτελέσματα στον έλεγχο του βάρους τους.

Παράλληλα, είχε μεσοσταθμικό αιτούμενο συνολικά ανά μήνα 8.500.000 ευρώ για τα φαρμακεία μας, πέραν του γεγονότος ότι αυξήθηκε συνολικά ο κύκλος εργασιών της κατηγορίας μέσω των ελευθέρων πωλήσεων εκτός του προγράμματος.



Η απένταξή του από την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση είναι μία δυσμενής εξέλιξη και η αιφνίδια διακοπή της θεραπείας χιλιάδων δικαιούχων είναι ανεπίτρεπτη.

Δεν είναι αποδεκτό πολίτες που εντάχθηκαν σε μια θεραπευτική διαδικασία με ευθύνη της Πολιτείας να μένουν ξαφνικά χωρίς τη δυνατότητα συνέχισης της αγωγής τους.

Το ζήτημα αυτό δεν είναι μόνο οικονομικό αλλά είναι πρωτίστως υγειονομικό, επιστημονικό και κοινωνικό.



Το κρίσιμο ζήτημα για τα φαρμακεία

Για τα φαρμακεία όμως, το άμεσο και κρίσιμο ζήτημα είναι η εξόφληση των οφειλών των μηνών Μαΐου και Ιουνίου, συνολικού ύψους σχεδόν 14 εκατομμυρίων ευρώ.



Μετά από παρεμβάσεις του ΠΦΣ, ψηφίστηκε εντός του Αυγούστου (!!), ειδική νομοθετική ρύθμιση (Ν.5326/4.8.26) που προβλέπει την εξόφληση των φαρμακείων μέσω μεταφοράς πιστώσεων από τον προϋπολογισμό της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ).

Η ρύθμιση αυτή αφορά αποκλειστικά τα....



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