2026-08-14 09:16:54
Φωτογραφία για Σφοδρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες κοντά στο Τόκιο, σκοτώνοντας 4 άτομα και εγκλωβίζοντας ταξιδιώτες - Τμήματα σιδηροδρομικών γραμμών πλημμύρισαν.
Οι πρωτοφανείς βροχοπτώσεις που έπληξαν πόλεις ανατολικά του Τόκιο κατά τη διάρκεια της νύχτας πλημμύρισαν δρόμους και δεκάδες σπίτια, εγκλωβίζοντας χιλιάδες ανθρώπους, προκάλεσαν διακοπές ρεύματος και άφησαν τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς και έναν αγνοούμενο.Καταρρακτώδης βροχή πλημμυρίζει έναν δρόμο, με αποτέλεσμα ένα αυτοκίνητο να ακινητοποιηθεί, στην Ιτσικάβα, στην επαρχία Τσίμπα της Ιαπωνίας, sidirodromikanea
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