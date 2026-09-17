Μπορεί το όνομα του Νίκου Κοκλώνη να έχει συνδεθεί τα τελευταία χρόνια με συγκεκριμένο τηλεοπτικό ύφος, όμως αυτή τη φορά τα δεδομένα είναι διαφορετικά.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του TVNEA.com, στο OPEN βρίσκεται στα σκαριά ένα νέο τηλεοπτικό project με τη σφραγίδα του Νίκου Κοκλώνη, το οποίο δεν θα έχει καμία σχέση με οτιδήποτε έχει παρουσιάσει ή κάνει μέχρι σήμερα στην τηλεόραση.

Οι συζητήσεις και ο σχεδιασμός βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ πρόκειται για ένα εγχείρημα που φαίνεται πως θέλει να κινηθεί σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση από τα προηγούμενα τηλεοπτικά του βήματα.

Την ίδια ώρα, διαψεύδονται κατηγορηματικά οι φήμες που θέλουν τον Νίκο Κοκλώνη να επιστρέφει φέτος με το «Just the 2 of Us». Το συγκεκριμένο σενάριο, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, δεν αφορά τον φετινό σχεδιασμό.

Το τι ακριβώς ετοιμάζει ο Νίκος Κοκλώνης για το OPEN παραμένει προς το παρόν καλά κρυμμένο. Το μόνο βέβαιο είναι πως έρχεται κάτι διαφορετικό, με τις πρώτες ουσιαστικές λεπτομέρειες να αναμένονται σύντομα.

Πασχαλίδης Γιώργος

Πηγή: tvnea.com