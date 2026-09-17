





Η νέα καθημερινή σειρά, «Αντώνιος & Κλεοπάτρα», κάνει πρεμιέρα στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 18.30 και μας βάζει στον κόσμο των διαζυγίων, των δικαστηρίων… και του έρωτα.







Από Δευτέρα έως Παρασκευή την ίδια ώρα, δύο δικηγόροι, δύο καρμικά ονόματα, μια κόντρα και ένας έρωτας που γεννιέται έρχονται στην οθόνη μας και γίνονται η νέα καθημερινή απογευματινή μας συνήθεια.







Κάθε υπόθεση διαζυγίου ολοκληρώνεται σε κύκλο πέντε επεισοδίων, δίνοντας στη σειρά ρυθμό μερικής αυτοτέλειας. Κάθε κύκλος φέρνει ένα νέο ζευγάρι, μια νέα ιστορία, νέες αφορμές για συγκρούσεις, συγκίνηση και φυσικά νέες αφορμές για τον Αντώνιο και την Κλεοπάτρα να τσακωθούν… ή να έρθουν λίγο πιο κοντά… Αγαπημένοι και γνωστοί πρωταγωνιστές σε guest εμφανίσεις, θα ενσαρκώνουν τα ζευγάρια σε κάθε κύκλο επεισοδίων.







Τι θα δούμε στα πρώτα επεισόδια, με guests τον Αποστόλη Τότσικα και την Κατερίνα Γερονικολού.

Επεισόδιο 1

Στην ιστορία μας θα ασχοληθούμε με δύο μεγαλοδικηγόρους που αναλαμβάνουν πολύκροτα διαζύγια… Τον Αντώνη (Μάριος Μαριόλος) και την Κλεοπάτρα (Ειρήνη Τάσσου). Μία έλξη γεννιέται ανάμεσά τους από την πρώτη στιγμή… Πόσο εύκολο είναι όμως δύο άνθρωποι με το δικό τους επάγγελμα να χτίσουν μία σχέση εμπιστοσύνης ενώ κάθε μέρα χωρίζουν άλλους; Παρακολουθούμε την καθημερινότητα του Αντώνη και της Κλεοπάτρας, που τα γραφεία τους αναγκαστικά συστεγάζονται. Όμως οι διαφορετικές κοσμοθεωρίες τους, τους φέρνουν καθημερινά σε σύγκρουση μέσα και έξω από την αίθουσα του δικαστηρίου. Δυο άνθρωποι, τόσο διαφορετικοί σε χαρακτήρα και ιδέες, πρέπει να πολεμήσουν ο ένας τον άλλον για την καριέρα, αλλά ταυτόχρονα να έρθουν και πιο κοντά για τον έρωτα. Αναλαμβάνουν διαζύγια, φέρνοντας στο φως τις αντιπαλότητες και τις ομοιότητες ανθρώπων που αρχικά επέλεξαν να ενώσουν τις ζωές τους, αλλά η καθημερινότητα και οι συγκρούσεις τούς αναγκάζουν τώρα να διαλύσουν ό,τι μέχρι χθες θεωρούσαν πως θα κρατούσε για πάντα. Ο Αντώνης και η Κλεοπάτρα αναλαμβάνουν τις υποθέσεις τους και ως αντίδικοι… θα αναμετρηθούν μέσα στη δικαστική αίθουσα, μέχρι τελικής πτώσης! Η ζυγαριά της Δικαιοσύνης γέρνει μια απ’ τη μια και μια απ’ την άλλη, αλλά η αντιπαλότητά τους δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να βγάζει στο φως μια φλόγα που σιγοκαίει και απειλεί, στην επόμενη στροφή, να τους κάψει από έρωτα. Δίπλα στον Αντώνη και την Κλεοπάτρα, βρίσκονται άνθρωποι της οικογένειας, φίλοι, συνεργάτες, σύντροφοι με ημερομηνία λήξης… και γενικά ένας κόσμος που έχει τον δικό του ρόλο στην ιστορία μας. Πρώτη δίκη που αναλαμβάνουν και θα ολοκληρωθεί μέσα σε πέντε επεισόδια στις αίθουσες των δικαστηρίων είναι η κακοποίηση μιας γυναίκας από τον διάσημο σύζυγό της.







Επεισόδιο 2

Η Κλεοπάτρα αρνείται να μείνει με σταυρωμένα τα χέρια απέναντι στην αθέμιτη κίνηση του Αντώνη και περνά δυναμικά στην αντεπίθεση. Την ίδια στιγμή, η Κέλλυ (Φωτεινή Γεωργίδη) ζητά από τον Βασίλη (Κώστας Κόκλας) να κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση τους. Εκείνος, παγιδευμένος στις ανασφάλειές του για τη διαφορά ηλικίας τους, δυσκολεύεται να της δώσει την απάντηση που περιμένει. Ο «πάγος» σπάει ανάμεσα σε Τζένη (Αναστασία Δρακά) και Δάφνη (Δώρα Μπηλιώνη) και οι δύο γραμματείς ανακαλύπτουν πως τελικά έχουν περισσότερα κοινά απ’ όσα φαντάζονταν. Μία απρόσμενη εξέλιξη έρχεται στην υπόθεση κακοποίησης που χειρίζονται ο Αντώνης κι η Κλεοπάτρα. Ένα ανώνυμο τηλεφώνημα σε τηλεοπτικό σταθμό προμηνύει πως το διαζύγιο αυτό αναμένεται να πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις. Στο μεταξύ, η Αννέτα (Κατερίνα Γερονικολού) βρίσκει επιτέλους το κουράγιο να σπάσει τη σιωπή της και να καταγγείλει τον άνδρα της. Συγκλονίζει την Κλεοπάτρα, αποκαλύπτοντας την κακοποίηση που βιώνει από τον σύζυγό της κι οι δυο τους ξεκινούν έναν δύσκολο δρόμο προς την αναζήτηση δικαιοσύνης. Όταν το πόρισμα του ιατροδικαστή επιβεβαιώνει τον ξυλοδαρμό, η Κλεοπάτρα εισβάλλει στο γραφείο του Αντώνη και του ανακοινώνει ότι η αντιδικία είναι πλέον γεγονός!







Επεισόδιο 3

Η υπόθεση Λαζαρίδη παίρνει φωτιά όταν η Αννέτα αποφασίζει να κινηθεί νομικά εναντίον του συζύγου της, ύστερα από νέο περιστατικό βίας. Η Κλεοπάτρα στέκεται αποφασιστικά στο πλευρό της και η υπόθεση γίνεται πρώτο θέμα στα μέσα, ενώ ο Αντώνης, ως δικηγόρος του Στέφανου (Αποστόλης Τότσικας), προσπαθεί να περιορίσει τη ζημιά χωρίς να μπορεί να κρύψει την οργή του για τη νέα του αντίπαλο. Την ίδια ώρα, η Φοίβη (Ελένη Νικολάου) βρίσκεται στη μέση της καταιγίδας και καλείται να διαλέξει πλευρά, ενώ ο Στέφανος επιχειρεί να την επηρεάσει προς όφελός του. Παράλληλα, ο Βασίλης ανησυχεί για τον Αντώνη και προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες στη δική του προσωπική ζωή, ο Πασχάλης (Δημήτρης Τσίκλης) παλεύει με την έμπνευση και το τέλος του βιβλίου του. Η σύγκρουση των δύο δικηγόρων κορυφώνεται, καθώς η επαγγελματική αντιπαράθεση μπλέκεται με προσωπικές εντάσεις και οδηγεί σε ένα απρόβλεπτο φινάλε…







Επεισόδιο 4

Η Σύλια (Έλενα Χριστοφή) κι ο Βασίλης αποφασίζουν να μονιάσουν τα παιδιά τους, αγνοώντας τη δυσάρεστη εξέλιξη με το φιλί του Αντώνη και το χαστούκι που του έδωσε η Κλεοπάτρα. Την ίδια ώρα, ο Αντώνης ζητάει συγγνώμη από την Κλεοπάτρα για αυτό που συνέβη, αλλά εκείνη δεν την κάνει δεκτή. Οι δυο τους συνεχίζουν να συγκρούονται με νεύρα, ειρωνείες και αμοιβαία ένταση. Ο Πασχάλης διαβάζει τα μηνύματα της Δάφνης κι αρχίζει μια επικοινωνία μαζί της, καθώς συνειδητοποιεί ότι αποτελούν πηγή έμπνευσης για εκείνον. Η Δάφνη αλληλογραφεί με τη συγγραφέα «Ρωξάνη» χωρίς να γνωρίζει ότι πίσω από αυτήν κρύβεται ο Πασχάλης. Η Αννέτα προσπαθεί να φέρει τη Φοίβη με το μέρος της, ενώ ο Στέφανος επιχειρεί κι εκείνος να επηρεάσει την κόρη του. Η Φοίβη παρουσιάζεται διχασμένη, όμως τελικά αποφασίζει να σταθεί στο πλευρό της μητέρας της, γεγονός που ενισχύει αποφασιστικά τη θέση της Αννέτας και της Κλεοπάτρας στο δικαστήριο…







Επεισόδιο 5

Ο Αντώνης και η Κλεοπάτρα είναι πανέτοιμοι για τη δικαστική μάχη που πρόκειται να δώσουν για την υπόθεση διαζυγίου του τηλεπαρουσιαστή Στέφανου Λαζαρίδη και της γυναίκας του. Η Κλεοπάτρα νιώθει μια παραπάνω σιγουριά από το γεγονός ότι έχει εξασφαλίσει την υποστήριξη, αλλά και την κατάθεση της Φοίβης, της 16χρονης κόρης του ζευγαριού. Στο μεταξύ, η Δάφνη και ο Πασχάλης μοιράζονται για άλλη μια φορά τις απόψεις τους για το αγαπημένο τους θέμα: τα μυθιστορήματα της Ρωξάνης Μπελφλέρ. Η Μελίνα (Μαργαρίτα Σκουλουδάκη) ζητάει από τον Αντώνη να την βοηθήσει με τον ρόλο της, μιλώντας της για την ψυχολογία ενός δολοφόνου. Ο Αντώνης δεν έχει καμία όρεξη και την παραπέμπει στον Κοσμά (Βαγγέλης Πιτσιλός). Από την άλλη πλευρά και η Κλεοπάτρα, έστω και άθελά της, έχει καταφέρει να πληγώσει τον Πασχάλη. Το δικαστήριο ξεκινάει και οι δυο δικηγόροι δίνουν μάχη για το ποιος θα κερδίσει. Η κατάθεση της Φοίβης παίζει καθοριστικό ρόλο, αλλά και η αγόρευση της Κλεοπάτρας για την ενδοοικογενειακή βία καταφέρνει να αφυπνίσει συνειδήσεις και να στείλει τον Λαζαρίδη στη φυλακή. Η νίκη της στην υπόθεση είναι γεγονός και ο Αντώνης δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο παρά να τη συγχαρεί….







Το τραγούδι των τίτλων της σειράς, με τίτλο «Μαζί κι αντίθετα», ερμηνεύει ο Akylas, ενώ τη μουσική υπογράφει ο Χρίστος Στυλιανού και τους στίχους η Λίνα Δημοπούλου.







Πρωταγωνιστούν:

Μάριος Μαριόλος, Ειρήνη Τάσσου







Και Βασίλης ο Κώστας Κόκλας







Στέφανος Μιχαήλ, Δημήτρης Τσίκλης, Μίλτος Χαρόβας, Βαγγέλης Πιτσιλός, Χριστίνα Σωτηρίου, Αναστασία Δρακά, Δώρα Μπηλιώνη, Φωτεινή Γεωργίδη, Μαρία Βοσκοπούλου, Μαργαρίτα Σκουλουδάκη







Και στον ρόλο της Σύλιας, η Έλενα Χριστοφή







«Αντώνιος & Κλεοπάτρα»: η νέα σειρά των Ανδρέα Γεωργίου, Κούλλη Νικολάου και Βάνας Δημητρίου, έρχεται στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ, από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 18.30 και θα μεταδίδεται καθημερινά την ίδια ώρα.













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Πηγή: tvnea.com