





Η αντίστροφη μέτρηση για το νέο GNTM ξεκινά… λίγο νωρίτερα!

Την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, στις 21:00, το star.gr/tv κάνει SPECIAL PREVIEW και σας βάζει ένα βήμα μπροστά από την πρεμιέρα!

Δείτε από τώρα μεγάλο μέρος του πρώτου επεισοδίου και μπείτε πρώτοι στο GNTM fashion game!

Η επίσημη πρεμιέρα του GNTM έρχεται τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 21:00, στο Star.

Be the first to know. SPECIAL PREVIEW, απoκλειστικά στο star.gr/tv.

Πώς θα το δείτε; Την Πέμπτη 17/9, στις 21:00, μπείτε στο star.gr/tv και πατήστε πάνω στην εικόνα του GNTM.

Πατήστε play στο SPECIAL PREVIEW επεισόδιο και γίνετε οι πρώτοι που θα μπουν στο μαγικό κόσμο του GNTM!

https://www.star.gr/tv/psychagogia/greeces-next-top-model

GNTM

ΠΡΕΜΙΕΡΑ - Δευτέρα 21.9.26 στις 21:00 στο Star







Κάθε Δευτέρα και Τρίτη













Πηγή: tvnea.com