Α. Τζιτζικώστας: "Σήμερα η εικόνα έχει αλλάξει εντελώς στις μετακινήσεις στη Θεσσαλονίκη" - Ο Επίτροπος στο αμαξοστάσιο του Μετρό στην Πυλαία.
2026-09-17 18:02:21
«Η Θεσσαλονίκη από παράδειγμα προς αποφυγή έγινε παράδειγμα προς μίμηση στη βιώσιμη αστική κινητικότητα πανευρωπαϊκά»Στις εκδηλώσεις για την Εβδομάδα Βιώσιμης Κινητικότητας στη Θεσσαλονίκη, που πραγματοποιούνται σήμερα στο Μέγαρο Μουσικής, συμμετείχε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας, στο πλαίσιο του Civitas Forum 2026.Η Εβδομάδα Βιώσιμης Κινητικότητας που sidirodromikanea
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