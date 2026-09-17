2026-09-17 18:02:21
Φωτογραφία για Α. Τζιτζικώστας: Σήμερα η εικόνα έχει αλλάξει εντελώς στις μετακινήσεις στη Θεσσαλονίκη - Ο Επίτροπος στο αμαξοστάσιο του Μετρό στην Πυλαία.
 «Η Θεσσαλονίκη από παράδειγμα προς αποφυγή έγινε παράδειγμα προς μίμηση στη βιώσιμη αστική κινητικότητα πανευρωπαϊκά»Στις εκδηλώσεις για την Εβδομάδα Βιώσιμης Κινητικότητας στη Θεσσαλονίκη, που πραγματοποιούνται σήμερα στο Μέγαρο Μουσικής, συμμετείχε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας, στο πλαίσιο του Civitas Forum 2026.Η Εβδομάδα Βιώσιμης Κινητικότητας που sidirodromikanea
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