2026-09-17 18:02:21

«Η Θεσσαλονίκη από παράδειγμα προς αποφυγή έγινε παράδειγμα προς μίμηση στη βιώσιμη αστική κινητικότητα πανευρωπαϊκά»Στις εκδηλώσεις για την Εβδομάδα Βιώσιμης Κινητικότητας στη Θεσσαλονίκη, που πραγματοποιούνται σήμερα στο Μέγαρο Μουσικής, συμμετείχε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας, στο πλαίσιο του Civitas Forum 2026.Η Εβδομάδα Βιώσιμης Κινητικότητας που sidirodromikanea

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