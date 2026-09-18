2026-09-18 13:54:59
Γλώσσα: Για να εξασκηθούμε περισσότερο πάνω στους χρόνους των ρημάτων και στο ποιόν ενέργειάς τους, κάνουμε όσες περισσότερες μπορούμε από τις διαδικτυακές ασκήσεις που ακολουθούν. Πολλές από αυτές θα τις εξετάσουμε και στο επόμενο μάθημα (την Τρίτη, 22/9). Βοήθεια παίρνουμε και από τη σχετική ανάρτηση.
Χρονική βαθμίδα ρημάτων:
Άσκηση 1
Άσκηση 2
Ποιόν ενέργειας ρημάτων:
Άσκηση 1
Άσκηση 2
Οι χρόνοι των ρημάτων:
Άσκηση 1
Άσκηση 2
Άσκηση 3
Άσκηση 4
Άσκηση 5
Άσκηση 6
Άσκηση 7
Άσκηση 8
Άσκηση 9
Άσκηση 10
Μαθηματικά: Αφού ξαναθυμηθούμε τη "Διερεύνηση" (σελίδα 17 - Β.Μ.) και επισκεφτούμε την αντίστοιχη ανάρτηση, διαβάζουμε πολύ καλά τη θεωρία, τις εφαρμογές και τον "Αυτοέλεγχο" του 5ου κεφαλαίου "Προσθέσεις και αφαιρέσεις" (σελίδα 18 - Β.Μ.). Έπειτα λύνουμε τις ασκήσεις 1 (περιπτώσεις α, β, γ και ε), 2, 3 και το πρόβλημα 1, στη σελίδα 15 του Τ.Ε..
Ιστορία: Με τη συνδρομή της σχετικής ανάρτησης, διαβάζουμε πολύ καλά τα υπογραμμισμένα του α΄ μέρους (για τις γεωγραφικές ανακαλύψεις - οι τρεις πρώτες παράγραφοι) του 2ου κεφαλαίου "Από τις Γεωγραφικές Ανακαλύψεις στον Διαφωτισμό".
Σχολική ζωή: Δείτε παρακάτω τι θα περιλαμβάνει το πρόγραμμα για τη Δευτέρα, 21/9. Πρόγραμμα για όλη την εβδομάδα θα δοθεί τη Δευτέρα.
Μαθηματικά
Γερμανικά
Εκλογές
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Θρησκευτικά
Φυσική
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