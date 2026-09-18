Η Ρωσία επιτέθηκε σε ηλεκτρικό τρένο στην περιοχή του Χάρκοβο: Ένα άτομο σκοτώθηκε και άλλοι 7 τραυματίστηκαν.
2026-09-18 13:57:11
Η Ρωσία επιτέθηκε σε επιβατικό τρένο στην περιοχή του Χάρκοβο, σύμφωνα με την Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών.Το πρωί της 18ης Σεπτεμβρίου, ο εχθρός επιτέθηκε σε ένα ηλεκτρικό τρένο στην κοινότητα Νοβοβοντολάζκα στην περιφέρεια Χάρκοβο. Ένα άτομο σκοτώθηκε και 7 τραυματίστηκαν.Αυτό ανακοινώθηκε από τον Όλεγκ Σινιέγκουμποφ, επικεφαλής της Περιφερειακής Στρατιωτικής Διοίκησης του Χάρκοβο, sidirodromikanea
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