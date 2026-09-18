2026-09-18 15:16:39
Φωτογραφία για Σε ποιο σημείο βρίσκεται αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ για την παχυσαρκία
Τι ανέφερε μιλώντας στο DailyPharmaNews ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου κ. Απόστολος Βαλτάς

Ως «ένα πάρα πολύ πετυχημένο, ένα πρόγραμμα πρωτοποριακό, μοναδικό σε όλη την Ευρώπη», χαρακτήρισε ο κ. Βαλτάς το πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης φαρμάκων για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας «Προλαμβάνω». Κι αυτό γιατί, όπως εξήγησε, «δίνει τη δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης σε πολύ σημαντικά σκευάσματα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, σε ανθρώπους που καλύπτουν συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία καθιστούν αυτές τις θεραπείες εξαιρετικής σημασίας για τη ζωή τους, αφού η παχυσαρκία είναι πλέον δεδομένο ότι είναι νόσος κι έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται. Να φανταστείτε ότι στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης κι αυτό ίσως δεν είναι ευρέως γνωστό, ο ενδιαφερόμενος για να χρησιμοποιήσει αυτές τις θεραπείες, τις πληρώνει κανονικά από την τσέπη του. Το έχω ξαναπεί και θέλω να το επαναλάβω και να το τονίσω αυτό, ότι η επιτυχία του προγράμματος δεν αφορά μόνο την δωρεάν πρόσβαση χιλιάδων ανθρώπων σε πρωτοποριακά σκευάσματα, αλλά και τη δημιουργία μίας νέας κουλτούρας σ’ έναν μεγάλο αριθμό ατόμων που ξαφνικά είδε και συνειδητοποίησε ότι μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της παχυσαρκίας με αυτά τα σκευάσματα
. Κι αυτό φάνηκε από το ότι οι εταιρείες που παράγουν τα εν λόγω σκευάσματα, δεν διέθεσαν μόνο όσα δικαιούνταν οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, αλλά πολύ περισσότερα μέσα από ελεύθερες πωλήσεις εκτός προγράμματος, πάντα με συνταγή γιατρού.

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