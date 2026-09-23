2026-09-23 08:26:24
Φωτογραφία για ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΑΠΑΤΕΣ ΜΕ Α.Ι. ΚΛΩΝΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΦΩΝΗ ΣΟΥ ΚΑΙ ΠΑΓΙΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΟΥ

 





Ένα πραγματικό περιστατικό δείχνει πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μετατρέψει λίγα δευτερόλεπτα φωνής σε ένα εξαιρετικά πειστικό τηλεφώνημα

«Μπαμπά, μου είπαν να βάλω τα χρυσαφικά σε μια σακούλα και να τα πετάξω από το μπαλκόνι;»

Η ερώτηση της κόρης ήταν αρκετή για να αποκαλυφθεί η απάτη. Λίγο νωρίτερα είχε δεχθεί μήνυμα με τη φωνή του πατέρα της. Ή τουλάχιστον με μια φωνή που έμοιαζε εκπληκτικά με τη δική του.



Το περιστατικό συνέβη σε άνθρωπο του περιβάλλοντός μας και δείχνει με τον πιο παραστατικό τρόπο πώς αλλάζει το τοπίο των τηλεφωνικών απατών.

Ο ίδιος ο άνδρας είχε προηγουμένως δεχθεί ένα τηλεφώνημα από άγνωστο πρόσωπο. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, με κάποιον τρόπο, είπε το όνομα και το επίθετό του.

Δεν γνώριζε τότε ότι αυτή η φαινομενικά ασήμαντη συνομιλία θα μπορούσε να αποτελέσει την αρχή μιας δεύτερης απάτης, αυτή τη φορά με στόχο την κόρη του.



Οι επιτήδειοι επικοινώνησαν μαζί της χρησιμοποιώντας μήνυμα με συνθετική φωνή που έμοιαζε με εκείνη του πατέρα της και επιχείρησαν να την πείσουν ότι έπρεπε να συγκεντρώσει τα χρυσαφικά του σπιτιού σε μια σακούλα και να τα πετάξει από το μπαλκόνι, ώστε να τα παραλάβει κάποιος.

Για ελάχιστα λεπτά, το σενάριο φάνηκε αρκετά πειστικό. Τελικά, η κόρη επικοινώνησε με τον πατέρα της και τα χειρότερα αποφεύχθηκαν.

Οι απατεώνες, όμως, θα μπορούσαν να είχαν πάρει τα χρυσαφικά.



Το στοιχείο αυτό δείχνει πώς οι απατεώνες κατάφεραν να κάνουν την ιστορία τους να φαίνεται πειστική.

Δεν χρειάστηκε να παραβιάσουν κάποιο τραπεζικό σύστημα ή να αποκτήσουν πρόσβαση στον λογαριασμό του θύματος.

Επιχείρησαν να εκμεταλλευτούν την εμπιστοσύνη μιας κόρης στη φωνή του πατέρα της.



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