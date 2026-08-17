





Δύο διαφορετικές μουσικές υπογραφές επιστρατεύει ο ΣΚΑΪ για τη νέα τηλεοπτική σεζόν, συνδέοντας την Πάολα και τον Akylas με δύο από τις βασικές σειρές μυθοπλασίας που ετοιμάζονται να μπουν στο πρόγραμμά του.







Η πρώτη συνεργασία αφορά τις «Μπλε Ώρες» του Ανδρέα Γεωργίου και της Βάνας Δημητρίου. Η Πάολα αναλαμβάνει να ερμηνεύσει το τραγούδι των τίτλων της σειράς, σε μια συνεργασία που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς είναι η πρώτη φορά που η τραγουδίστρια συνδέεται μουσικά με τηλεοπτική μυθοπλασία.







Η σειρά προορίζεται για τη βραδινή ζώνη του σταθμού και ο ΣΚΑΪ φαίνεται να επενδύει όχι μόνο στην εικόνα και την ιστορία της, αλλά και στο μουσικό της αποτύπωμα, επιλέγοντας μια φωνή με έντονη και αναγνωρίσιμη ταυτότητα.







Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το YouFly.com, ο Akylas αναλαμβάνει το τραγούδι της δεύτερης νέας σειράς του σταθμού, «Αντώνιος και Κλεοπάτρα».

Μετά τη συμμετοχή του στη Eurovision και την guest εμφάνισή του στη σειρά «Το παιδί», ο νεαρός καλλιτέχνης επιστρέφει ξανά στον χώρο της τηλεοπτικής μυθοπλασίας, αυτή τη φορά μέσω της μουσικής.







Ο Akylas θα ερμηνεύσει το «Μαζί και αντίθετα», το τραγούδι που θα συνοδεύει τη σειρά «Αντώνιος και Κλεοπάτρα», σε μουσική Χρίστου Στυλιανού και στίχους της Λίνας Δημοπούλου.







Με τις δύο αυτές επιλογές, ο ΣΚΑΪ επιχειρεί να δώσει ξεχωριστή μουσική ταυτότητα σε δύο από τα νέα του projects, επενδύοντας σε καλλιτέχνες από διαφορετικούς μουσικούς χώρους.







Η Πάολα στις «Μπλε Ώρες» και ο Akylas στο «Αντώνιος και Κλεοπάτρα» αποτελούν έτσι δύο από τις μουσικές εκπλήξεις που συνοδεύουν τη νέα προσπάθεια του σταθμού στη μυθοπλασία.

Πηγή: tvnea.com