2026-09-23 09:12:38
Φωτογραφία για Συντάξεις: Τα μυστικά για το επίδομα των 400 ευρώ
Καταργούνται τα εισοδηματικά - περιουσιακά, αλλά παραμένουν τα ηλικιακά κριτήρια των 65 ετών και 60 ετών στην καταβολή της 13ης εθνικής σύνταξης, ή αλλιώς του επιδόματος των 400 ευρώ στους συνταξιούχους.Το ηλικιακό όριο των 65 ετών ισχύει για όλους τους συνταξιούχους που λαμβάνουν σύνταξη λόγω γήρατος ή διπλή σύνταξη, λόγω γήρατος και θανάτου, ενώ το ηλικιακό όριο των 60 ετών ισχύει κατ’ εξαίρεση sidirodromikanea
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Συντάξεις: Τα μυστικά για το επίδομα των 400 ευρώ.
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Συντάξεις: Τα μυστικά για το επίδομα των 400 ευρώ.
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