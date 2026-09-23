Συντάξεις: Τα μυστικά για το επίδομα των 400 ευρώ

2026-09-23 09:14:23

Καταργούνται τα εισοδηματικά - περιουσιακά, αλλά παραμένουν τα ηλικιακά κριτήρια των 65 ετών και 60 ετών στην καταβολή της 13ης εθνικής σύνταξης, ή αλλιώς του επιδόματος των 400 ευρώ στους συνταξιούχους.Το ηλικιακό όριο των 65 ετών ισχύει για όλους τους συνταξιούχους που λαμβάνουν σύνταξη λόγω γήρατος ή διπλή σύνταξη, λόγω γήρατος και θανάτου, ενώ το ηλικιακό όριο των 60 ετών ισχύει κατ’ sidirodromikanea

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