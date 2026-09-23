Μια χειροποίητη θήκη για χαρτοπετσέτες από έτοιμο αυτοξηρούμενο πηλό, με τελική όψη που θυμίζει κεραμικό. Μπορεί να δημιουργηθεί με δύο διαφορετικούς τρόπους, για αυτό και είναι κατάλληλη ακόμη και για εντελώς αρχάριους σε κατασκευές με πηλό.

Θα χρειαστείτε έτοιμο πηλό καφέ ή κατακάθι καφέδιαφανές βερνίκι

Στη συγκεκριμένη κατασκευή χρησιμοποιούμε πηλό στον οποίο έχουν ενσωματωθεί κόκκοι καφέ, ώστε η τελική όψη της να προσομοιάζει περισσότερο σε κεραμικό. Εδώ θα βρείτε τις αναλυτικές βήμα-βήμα οδηγίες για το πώς θα αναμείξετε τον πηλό με αλεσμένο ή κατακάθι καφέ.

Φυσικά, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο μπορεί να δημιουργηθεί και με κανονικό έτοιμο λευκό πηλό και στη συνέχεια να βαφτεί - επεξεργαστεί με οποιαδήποτε τεχνική.1. Το άνοιγμα του πηλού

Ανοίγουμε ένα στρογγυλό φύλλο πηλού με διάμετρο 15-18εκ και πάχος 6-7 χιλιοστά.



Χωρίζουμε στη μέση το ανοιγμένο φύλλο, σε δύο ημικυκλικά κομμάτια.



Για να διευκολυνθείτε στο άνοιγμα και ο πηλός να αποκτήσει σε όλα τα σημεία ομοιόμορφο πάχος, μπορείτε να τον ανοίξετε ανάμεσα σε δύο πηχάκια κατάλληλου μεγέθους.

2. Δημιουργούμε τον κυματιστό σχηματισμό

Δημιουργούμε με κοπίδι το κυματιστό σχέδιο, στο καμπύλο τμήμα κάθε κομματιού της κατασκευής και αφαιρούμε προσεκτικά τον πηλό που περισσεύει περιμετρικά.

Ανασηκώνουμε ελαφρά τον πηλό με τα δάχτυλά μας και πιέζουμε ανά διαστήματα, ακολουθώντας το σχέδιο, ώστε να δημιουργήσουμε όσο πιο έντονη «δαντελωτή» άκρη, στα δύο τμήματα της κατασκευής.Αυτό είναι ένα στάδιο που στον φυσικό πηλό πραγματοποιείται ευκολότερα και το αποτέλεσμα παραμένει και μετά το ψήσιμό του. Όμως και με τον έτοιμο πηλό μπορείτε να δώσετε μια ελαφριά καμπυλότητα ή να δημιουργήσετε τελικά την κατασκευή με το απλό και ίσια κομμένο δαντελωτό σχέδιο.3. Προσθέτουμε το μεσαίο τμήμα

Κόβουμε ένα κομμάτι πηλού με πλάτος 5-6 εκ και μήκος και πάχος ίδιο με εκείνα των άλλων κομματιών.



Με το ειδικό εργαλείο χάραξης πηλού ή ένα λεπτό αιχμηρό αντικείμενο δημιουργούμε στις άκρες του παραλληλόγραμμου κομματιού μικρές επιφανειακές εγκοπές. Έτσι στο σημείο εκείνο η επιφάνεια του πηλού γίνεται πιο τραχιά και διευκολύνεται η συγκόλληση με τα υπόλοιπα κομμάτια.



Ακουμπάμε πάνω στις εγκοπές τα δύο πλαϊνά κομμάτια της κατασκευής, και τα στηρίζουμε σε απόλυτα όρθια θέση με ένα αντικείμενο κατάλληλου μεγέθους πχ βιβλία, κουτιά κλπ.

4. Σταθεροποιούμε τις ενώσεις

Ανοίγουμε 2 λεπτά κορδόνια πηλού και τοποθετούμε από ένα στο σημείο που κάθε πλαϊνό κομμάτι ενώνεται με το μεσαίο.

Πιέζουμε ελαφρά με το ειδικό εργαλείο λείανσης πηλού, μια λεπτή σπάτουλα ή με ελαφρά βρεγμένα δάχτυλα, ώστε στην ένωση και τα τρία κομμάτια να συγκολληθούν σταθερά και η κατασκευή να έχει στις ενώσεις ομοιόμορφη, ίσια όψη.

5. Τελική επεξεργασία

Τοποθετούμε και στο εσωτερικό ένα αντικείμενο ώστε τα πλαϊνά κομμάτια να στέκονται απόλυτα ίσια και σταθερά και αφήνουμε την κατασκευή να στεγνώσει για τουλάχιστον 24 ώρες.



Περνάμε ολόκληρη την επιφάνεια με γυαλιστερό βερνίκι, που προστατεύει την επιφάνεια του πηλού και δημιουργεί πειστικότερη όψη κεραμικού.

Εναλλακτικός τρόπος κατασκευής

Αν πιστεύετε ότι θα σας δυσκολέψει το στάδιο ένωσης των τριών κομματιών, μπορείτε να δουλέψετε με έναν διαφορετικό εναλλακτικό τρόπο. Δημιουργώντας τη θήκη από ένα ενιαίο φύλλο πηλού.

Διαμορφώνουμε τις δύο κυματιστές πλευρές στις άκρες του ενιαίου ανοιγμένου φύλλου, αφαιρούμε τον πηλό που περισσεύει και τοποθετούμε την κατασκευή, ανάποδα, πάνω σε ένα σταθερό αντικείμενο με κατάλληλο ύψος και πλάτος, ώστε να πάρει το τελικό σχήμα της.

Tip:

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Λείανση του πηλού στις άκρες ή σε οποιοδήποτε σημείο μπορείτε να κάνετε σε όλη τη διάρκεια της κατασκευής, χρησιμοποιώντας ελαφρά βρεγμένα δάχτυλα ή ένα ελάχιστα νωπό σφουγγαράκι Η στήριξη με τα κατάλληλα αντικείμενα, όσο η κατασκευή στεγνώνει, είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί καθώς ο πηλός χάνει σταδιακά την υγρασία του συρρικνώνεται και τα πλαϊνά μπορεί να μετακινηθούν ή να παραμορφωθούν. Η χρήση διάφανης μεμβράνης, πάνω στα αντικείμενα που θα χρησιμοποιήσετε για στήριξη αφ΄ ενός τα προστατεύει αφ΄ ετέρου διευκολύνει στην αφαίρεση της κατασκευής όταν αυτή έχει πια στεγνώσει.ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣΑΙΔιαβάστε επίσης:ΟΔΗΓΟΣ για κατασκευές με γύψοSHARE