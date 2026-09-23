2026-09-23 14:04:40
Φωτογραφία για Από την Α’ Εθνική στο «σφυρί»: Τι προβλέπεται για το γήπεδο του «Θερμαϊκού» στη δυτική Θεσσαλονίκη.
Σε εξέλιξη διαγωνισμός από την πολιτεία για την εκμίσθωση του ακινήτου επί της 26ης ΟκτωβρίουΣε νέα φάση περνά ακίνητο έκτασης 67,5 στρεμμάτων περίπου στην περιοχή των Λαχανόκηπων, συνδεδεμένο με ένα από τα ιστορικά αθλητικά σωματεία της Θεσσαλονίκης.Ο λόγος για το παλιό γήπεδο του Μουσικού Γυμναστικού Συλλόγου Σιδηροδρομικών Θεσσαλονίκης «Ο Θερμαϊκός», το οποίο θα παραχωρηθεί, μέσω πλειοδοτικού sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Δίκη για Τέμπη: Πρόωρη λήξη συνεδρίασης λόγω απουσίας μαρτύρων.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Δίκη για Τέμπη: Πρόωρη λήξη συνεδρίασης λόγω απουσίας μαρτύρων.
Θήκη για χαρτοπετσέτες από έτοιμο πηλό
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Θήκη για χαρτοπετσέτες από έτοιμο πηλό
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Λυκείου - Τι προβλέπεται για τους Θεολόγους
Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Λυκείου - Τι προβλέπεται για τους Θεολόγους
Το μετρό στη δυτική Θεσσαλονίκη: Αυτοί θα είναι οι σταθμοί!
Το μετρό στη δυτική Θεσσαλονίκη: Αυτοί θα είναι οι σταθμοί!
Ταχιάος: «Ο Αύγουστος είναι ο μήνας που θα παραδοθεί το Μετρό Καλαμαριάς» – Όλο το σχέδιο για τις επεκτάσεις στη δυτική Θεσσαλονίκη.
Ταχιάος: «Ο Αύγουστος είναι ο μήνας που θα παραδοθεί το Μετρό Καλαμαριάς» – Όλο το σχέδιο για τις επεκτάσεις στη δυτική Θεσσαλονίκη.
Μόνιμη εθνική πολιτική το πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» έως το 2030 με κάλυψη από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
Μόνιμη εθνική πολιτική το πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» έως το 2030 με κάλυψη από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
Μόνιμη εθνική πολιτική το
Μόνιμη εθνική πολιτική το "Προλαμβάνω" έως το 2030 - Κάλυψη από τον τακτικό προϋπολογισμό
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Τετάρτη, 23/9/2026: Εργασίες ημέρας
Τετάρτη, 23/9/2026: Εργασίες ημέρας
Αφροδίτη Γραμμέλη: «Δεν ήταν μια καλή χρονιά για μένα»
Αφροδίτη Γραμμέλη: «Δεν ήταν μια καλή χρονιά για μένα»
Το First Dates ανοίγει ξανά τις πόρτες του στο STAR
Το First Dates ανοίγει ξανά τις πόρτες του στο STAR
ΕΡΤ1: Νέα ψυχαγωγικά μαγκαζίνο... - Η Αφροδίτη Γραμμέλη και η Έλενα Παπαβασιλείου αναλαμβάνουν τη μια απ' αυτές;
ΕΡΤ1: Νέα ψυχαγωγικά μαγκαζίνο... - Η Αφροδίτη Γραμμέλη και η Έλενα Παπαβασιλείου αναλαμβάνουν τη μια απ' αυτές;
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (22/9/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (22/9/2026)