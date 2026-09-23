2026-09-23 14:04:40

Σε εξέλιξη διαγωνισμός από την πολιτεία για την εκμίσθωση του ακινήτου επί της 26ης ΟκτωβρίουΣε νέα φάση περνά ακίνητο έκτασης 67,5 στρεμμάτων περίπου στην περιοχή των Λαχανόκηπων, συνδεδεμένο με ένα από τα ιστορικά αθλητικά σωματεία της Θεσσαλονίκης.Ο λόγος για το παλιό γήπεδο του Μουσικού Γυμναστικού Συλλόγου Σιδηροδρομικών Θεσσαλονίκης «Ο Θερμαϊκός», το οποίο θα παραχωρηθεί, μέσω πλειοδοτικού sidirodromikanea

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