2026-09-24 12:05:09

Σε βραδινή της έξοδο συνάντησε η κάμερα του «Happy Day» τη Φαίη Σκορδά, με την παρουσιάστρια να μιλά για δύο σημαντικά κεφάλαια που βρίσκονται αυτή την περίοδο στο επίκεντρο της ζωής της.



Η Φαίη Σκορδά αναφέρθηκε στην τηλεοπτική της επιστροφή μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1, αλλά και στον επερχόμενο γάμο της, καθώς η προσωπική της ζωή βρίσκεται επίσης σε μια ιδιαίτερη περίοδο.



Η παρουσιάστρια μίλησε στον δημοσιογράφο Αλέξανδρο Ρούτα, με τις δηλώσεις της να προβάλλονται το πρωί της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου στον Alpha.



Ειδικότερα, η Φαίη Σκορδά σημείωσε χαρακτηριστικά πως “έχουμε λίγο ακόμα εμείς, έχουμε… Ανυπομονώ να ξεκινήσω πάλι στον ΑΝΤ1. Έχω χαρά μεγάλη. Δεν με έχω ξαναδεί στην ζώνη του Σαββατοκύριακου. Να ευχηθώ καλή αρχή σε όλους σας, ήταν πάρα πολύ ωραία η έναρξη που κάνατε, με ηρεμία για όλους”.



“Να ευχηθώ με το καλό και ο γάμος; Πότε; Φέτος; Του χρόνου;” ρώτησε τότε ο ρεπόρτερ αιφνιδιάζοντας την όμορφη παρουσιάστρια, η οποία και αντέδρασε ως εξής. “Βεβαίως, οι ευχές είναι καλοδεχούμενες”.



“Πιο σύντομα, νομίζω” υπογράμμισε, με νόημα, η Φαίη Σκορδά σ’ αυτές τις νέες της δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής του Alpha.



Πηγή: tvnea.com



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