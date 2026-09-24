2026-09-24 12:05:09
Φωτογραφία για Φαίη Σκορδά: Η τηλεοπτική επιστροφή στον ΑΝΤ1 και ο γάμος που πλησιάζει
Σε βραδινή της έξοδο συνάντησε η κάμερα του «Happy Day» τη Φαίη Σκορδά, με την παρουσιάστρια να μιλά για δύο σημαντικά κεφάλαια που βρίσκονται αυτή την περίοδο στο επίκεντρο της ζωής της.

Η Φαίη Σκορδά αναφέρθηκε στην τηλεοπτική της επιστροφή μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1, αλλά και στον επερχόμενο γάμο της, καθώς η προσωπική της ζωή βρίσκεται επίσης σε μια ιδιαίτερη περίοδο.

Η παρουσιάστρια μίλησε στον δημοσιογράφο Αλέξανδρο Ρούτα, με τις δηλώσεις της να προβάλλονται το πρωί της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου στον Alpha.

Ειδικότερα, η Φαίη Σκορδά σημείωσε χαρακτηριστικά πως “έχουμε λίγο ακόμα εμείς, έχουμε… Ανυπομονώ να ξεκινήσω πάλι στον ΑΝΤ1. Έχω χαρά μεγάλη. Δεν με έχω ξαναδεί στην ζώνη του Σαββατοκύριακου. Να ευχηθώ καλή αρχή σε όλους σας, ήταν πάρα πολύ ωραία η έναρξη που κάνατε, με ηρεμία για όλους”.

“Να ευχηθώ με το καλό και ο γάμος; Πότε; Φέτος; Του χρόνου;” ρώτησε τότε ο ρεπόρτερ αιφνιδιάζοντας την όμορφη παρουσιάστρια, η οποία και αντέδρασε ως εξής. “Βεβαίως, οι ευχές είναι καλοδεχούμενες”.

“Πιο σύντομα, νομίζω” υπογράμμισε, με νόημα, η Φαίη Σκορδά σ’ αυτές τις νέες της δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής του Alpha.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Πάνος Κατσαρίδης: Η αποκάλυψη για το μήνυμα σε παρουσιάστρια που «έγινε φέιγ βολάν»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πάνος Κατσαρίδης: Η αποκάλυψη για το μήνυμα σε παρουσιάστρια που «έγινε φέιγ βολάν»
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (23/9/2026)
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (23/9/2026)
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Σία Κοσιώνη: Το νέο τηλεοπτικό project στον ΑΝΤ1 – «Οι συζητήσεις έχουν ξεκινήσει»
Σία Κοσιώνη: Το νέο τηλεοπτικό project στον ΑΝΤ1 – «Οι συζητήσεις έχουν ξεκινήσει»
«Κρίνο και Αγκάθι»: Κάνει σήμερα πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο - Τι θα δούμε στη νέα σειρά του ΑΝΤ1;
«Κρίνο και Αγκάθι»: Κάνει σήμερα πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο - Τι θα δούμε στη νέα σειρά του ΑΝΤ1;
Prime Time Ζώνη: Το «Ριφιφί» στην κορυφή – Ανεβαίνει η σειρά του ΑΝΤ1 «Ντέρτι»
Prime Time Ζώνη: Το «Ριφιφί» στην κορυφή – Ανεβαίνει η σειρά του ΑΝΤ1 «Ντέρτι»
Φαίη Σκορδά: Kαλή αρχή σε όλους, εγώ έχω λίγο ακόμα...
Φαίη Σκορδά: Kαλή αρχή σε όλους, εγώ έχω λίγο ακόμα...
«Ντέρτι»: Η σειρά του ΑΝΤ1 κάνει πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο σήμερα στις 21:00
«Ντέρτι»: Η σειρά του ΑΝΤ1 κάνει πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο σήμερα στις 21:00
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Σία Κοσιώνη: Το νέο τηλεοπτικό project στον ΑΝΤ1 – «Οι συζητήσεις έχουν ξεκινήσει»
Σία Κοσιώνη: Το νέο τηλεοπτικό project στον ΑΝΤ1 – «Οι συζητήσεις έχουν ξεκινήσει»
Ο Νίκος Χατζηνικολάου «ενώπιος ενωπίω» με την Μαρία Καρυστιανού
Ο Νίκος Χατζηνικολάου «ενώπιος ενωπίω» με την Μαρία Καρυστιανού
Πότε κάνει πρεμιέρα το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» στο MEGA;
Πότε κάνει πρεμιέρα το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» στο MEGA;
Το «Κάτι Ψήνεται» κάνει πρεμιέρα με με μια «2η Ευκαιρία»
Το «Κάτι Ψήνεται» κάνει πρεμιέρα με με μια «2η Ευκαιρία»
Η Hyundai Rotem παρουσιάζει το σχεδιασμό τρένων υψηλής ταχύτητας επόμενης γενιάς.
Η Hyundai Rotem παρουσιάζει το σχεδιασμό τρένων υψηλής ταχύτητας επόμενης γενιάς.