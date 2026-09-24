Μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση για την τηλεοπτική του πορεία είχε ο Πάνος Κατσαρίδης με την Τίνα Μεσσαροπούλου και την κάμερα του «Happy Day» στον Alpha.Ο δημοσιογράφος και θεατρικός παραγωγός μίλησε ανοιχτά για το επόμενο βήμα του στην τηλεόραση, το ενδεχόμενο να παραμείνει εκτός οθόνης, αλλά και τη σημερινή σχέση του με τον Γιώργο Λιάγκα.Παράλληλα, αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό που, όπως αποκάλυψε, τον ενόχλησε ιδιαίτερα το περασμένο καλοκαίρι. Συγκεκριμένα, περιέγραψε πως έστειλε μήνυμα σε γνωστή παρουσιάστρια για επαγγελματικό λόγο, προκειμένου να αναζητήσει συνεργασία, και στη συνέχεια είδε το περιεχόμενο της προσωπικής του επικοινωνίας να δημοσιοποιείται.Ο Πάνος Κατσαρίδης δεν έκρυψε την ενόχλησή του για την εξέλιξη αυτή, χρησιμοποιώντας χαρακτηριστικά τη φράση «Το έκανε φέιγ βολάν», αναφερόμενος στη δημοσιοποίηση του μηνύματός του.Ο ίδιος ξεκαθάρισε πως εξακολουθεί να θέλει να εργάζεται στην τηλεόραση και πως, παρά το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει κλείσει κάποια συνεργασία, παραμένει ανοιχτός σε επαγγελματικές προτάσεις.«Είπαν ότι κλαιγόμουν γιατί έχασα τη δουλειά μου και ότι είμαι κλαψιάρης. Την τηλεόραση δεν πιστεύω ότι την κάνει κάποιος από ψώνιο ούτε επειδή δεν έχει τι να κάνει. Όχι, θέλω να δουλεύω. Έστειλα μήνυμα για δουλειά σε παρουσιάστρια και το έκανε φεϊγ βολάν, έλεγε ότι τον έδιωξαν από τον Λιάγκα και δεν έχει δουλειά» είπε ο ίδιος.Ο Πάνος Κατσαρίδης αποκάλυψε πως είχε δεχθεί πρόταση για ψυχαγωγική εκπομπή μαζί με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, ωστόσο μέχρι στιγμής το συγκεκριμένο project δεν έχει προχωρήσει.«Μου έγινε μία πάρα πολύ ωραία πρόταση με τον Λάμπρο για ένα ψυχαγωγικό πρόγραμμα, έκανα ραντεβού, απλά δεν έχει προχωρήσει. Μου φαίνεται περίεργο ότι μπορεί να μείνω εκτός τηλεόρασης, δεν με στενοχωρεί απαραίτητα, κάθε εμπόδιο για καλό. Μετά από μία τόσο έντονη χρονιά που είχα πέρυσι με τον Γιώργο και με το καθημερινό, ίσως έτσι πρέπει να γίνει».Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη σχέση του με τον Γιώργο Λιάγκα, με τον οποίο συνεργάστηκε στο «Πρωινό», ενώ οι δύο άνδρες συνδέονται με φιλία και πριν από την επαγγελματική τους συνύπαρξη.Ο ίδιος ξεκαθάρισε πως, παρά το τέλος της συνεργασίας τους, η σχέση τους παραμένει.«Η συνεργασία με τον Γιώργο ήταν πολύ σημαντική για εμένα, δεν την έχω μετανιώσει ποτέ. Το τι έγινε ούτε εγώ ξέρω να στο πω ακριβώς, στεναχωρήθηκα. Δεν έχει καμία σημασία, ό,τι έγινε ας μείνει πίσω. Η σχέση μας ήταν στενή πολύ πιο πριν συνεργαστούμε, σίγουρα πέρασε την αμηχανία της. Είμαστε φίλοι, αυτό δεν αλλάζει. Αλίμονο αν χαλάνε οι συνεργασίες για τις δουλειές. Δεν έχουμε να λύσουμε τίποτα. Δεν ξέρω αν ήταν απόφαση του Γιώργου ή του καναλιού. Πάμε παρακάτω. Προφανώς ήθελαν να κάνουν κάποιες αλλαγές, τώρα λένε ότι είναι καλύτερα από ποτέ».Με αφορμή τη συζήτηση για τις συνεργασίες με φίλους, ο Πάνος Κατσαρίδης αναφέρθηκε και στις επαγγελματικές συνυπάρξεις που έχει κάνει στο παρελθόν με πρόσωπα από τον φιλικό του κύκλο.«Ήταν ωραίες συνεργασίες με τους φίλους μου, είναι ευλογία, απλά να μπορείς να το διαχωρίσεις. Με τον Τσουρό θα συνεργαζόμουν ξανά με μεγάλη χαρά».Όσο για το αν θα ήθελε κάποια στιγμή να αποκτήσει τη δική του εκπομπή, ο Πάνος Κατσαρίδης εμφανίστηκε ξεκάθαρος. Δεν φαίνεται να αποτελεί προσωπική του φιλοδοξία να αναλάβει την κεντρική παρουσίαση ενός τηλεοπτικού project.«Δεν έχω φιλοδοξία να κάνω δική μου εκπομπή Μου αρέσει το πάνελ, μου αρέσει ο σχολιασμός, μπορώ να κάνω μία συνέντευξη. αυτό, δεν έχω μεγάλες φιλοδοξίες».Πηγή: tvnea.com