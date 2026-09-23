





Με το «Ριφιφί» να ξεχωρίζει στην κορυφή διαμορφώθηκε η εικόνα της prime time ζώνης, με τη σειρά να καταγράφει 25.6% στο δυναμικό κοινό. Αμέσως μετά ακολούθησε ο «Μπαμπά Σ’ Αγαπώ», ο οποίος σημείωσε δύο υψηλές επιδόσεις, 22.6% και 21.6%, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή παρουσία του στη βραδινή ζώνη.

Στην τέταρτη θέση βρέθηκε το «GNTM 7» με 13.5%, ενώ το «Ντέρτι» (Ε) κινήθηκε στο 12.7% (είναι το επεισόδιο που παίχτηκε αμέσως μετά την προβολή του. Ακολούθησε το «Κάμπινγκ» με 11.2%, ενώ το «Ντέρτι» κατέγραψε 11.0%, με τη σειρά του ΑΝΤ1 να ανεβάζει στροφές σε σχέση με την πρεμιέρα και να κερδίζει έδαφος στην prime time.

Στο 9.7% βρέθηκαν τα «Δύο Μαύρα Πουκάμισα», ενώ το «Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος: Special» σημείωσε 7.5%. Το «Status Quo» κινήθηκε στο 6.7%, ενώ οι «Μπλε Ώρες» κατέγραψαν 5.7%.







Πηγή: tvnea.com