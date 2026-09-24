2026-09-24 12:05:09
Φωτογραφία για Ο Νίκος Χατζηνικολάου «ενώπιος ενωπίω» με την Μαρία Καρυστιανού
Συναντήσεις με πρόσωπα της επικαιρότητας, καλεσμένοι που ξεχωρίζουν για τη σπουδαία τους διαδρομή, συνεντεύξεις με αποκαλύψεις που θα συζητηθούν.

Το «Ενώπιος Ενωπίω», που πρωταγωνιστεί στη μικρή οθόνη για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, επιστρέφει την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου, στις 24:00.

Στην πρώτη εκπομπή της σεζόν, ο Νίκος Χατζηνικολάου φιλοξενεί τη Μαρία Καρυστιανού, σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης.

Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος «Ελπίδα για την Δημοκρατία»;

Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα;

Τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στη δίκη των Τεμπών.

Την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου, στις 24:00, η Μαρία Καρυστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου και το «Ενώπιος Ενωπίω».

Πηγή: tvnea.com
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