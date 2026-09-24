2026-09-24 12:05:09
Φωτογραφία για Σία Κοσιώνη: Το νέο τηλεοπτικό project στον ΑΝΤ1 – «Οι συζητήσεις έχουν ξεκινήσει»
Ένα διαφορετικό κεφάλαιο στην τηλεοπτική της διαδρομή διανύει αυτή την περίοδο η Σία Κοσιώνη, έχοντας αφήσει πίσω της την καθημερινή παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων.

Η δημοσιογράφος μίλησε στην κάμερα του «Happy Day» για τη νέα της καθημερινότητα στον ΑΝΤ1, αλλά και για τα επόμενα σχέδια που βρίσκονται ήδη στο τραπέζι.

Όπως αποκάλυψε, η παρουσία της στον σταθμό δεν περιορίζεται στον ρόλο που έχει αναλάβει αυτή την περίοδο, καθώς βρίσκεται σε συζητήσεις για ένα νέο τηλεοπτικό project με τη δική της παρουσία.

Οι συζητήσεις για τη νέα εκπομπή έχουν ήδη ξεκινήσει, με τη Σία Κοσιώνη να αφήνει να εννοηθεί πως οι σχετικές ανακοινώσεις δεν αναμένεται να αργήσουν. Πρόκειται για ένα νέο βήμα στην τηλεοπτική της πορεία, που αναμένεται να αποσαφηνιστεί το επόμενο διάστημα.

«Κάποια στιγμή, ναι, θα ξεκινήσουμε μια νέα εκπομπή στον ΑΝΤ1. Είμαστε σε συζητήσεις και πιστεύω ότι σύντομα θα ‘μαστε σε θέση να παρουσιάσουμε στο κοινό κάτι πολύ όμορφο…»


Η δημοσιογράφος μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για την υποδοχή που έχει λάβει από τον νέο της τηλεοπτικό σταθμό, εξηγώντας πως αισθάνθηκε από την πρώτη στιγμή ότι βρίσκεται σε ένα περιβάλλον που της προσφέρει ασφάλεια και ελευθερία.

«Ανοιξε μια τεράστια, ζεστή αγκαλιά στον ΑΝΤ1 και αυτή τη ζεστασιά και την αγάπη την νιώθω από την πρώτη μέρα που πέρασα το κατώφλι του σταθμού».

Η ίδια μίλησε ανοιχτά για το πώς αισθάνεται μετά την αλλαγή στην επαγγελματική της πορεία, τονίζοντας πως πλέον μπορεί να λειτουργεί με μεγαλύτερη ελευθερία.

«Κάθε άλλο παρά μου λείπει η παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων, νιώθω απαλλαγμένη από όλη αυτή την ευθύνη. Παίρνω ανάσες και απολαμβάνω πάρα πολύ το γεγονός ότι μπορώ και να εκφράζομαι, με ένα πιο ελεύθερο τρόπο από αυτόν που υποχρεώνεται να κάνει μια ανκοργούμαν».

Θα επιστρέψει στο κεντρικό δελτίο;

«Δεν ξέρω αν θα επέστρεφα στο μέλλον, ξανά, στην παρουσίαση. Σήμερα είμαστε εδω, νιώθω πάρα πολύ καλά, είμαι πολύ χαρούμενη με το νέο μου πόστο και νιώθω πάρα πολύ δημιουργική. Αυτά θα τα δούμε όταν έρθει εκείνη η ώρα», πρόσθεσε εν συνεχεία, με χαμόγελο, η Σία Κοσιώνη στην ψυχαγωγική εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή.

Πηγή: tvnea.com
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