2026-09-24 12:05:09
Φωτογραφία για Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Ανατροπή στην κορυφή με το «Happy Day» – Ακολουθεί το «Σήμερα» - Ανεβασμένο το «Καλημέρα Ελλάδα»

 



Ανατροπή παρουσιάζει η εικόνα της πρωινής ενημερωτικής ζώνης, καθώς το «Happy Day στον Alpha» βρέθηκε στην πρώτη θέση με 17.4% στο δυναμικό κοινό. Η επίδοση της εκπομπής ξεχώρισε, αφήνοντας πίσω τις καθαρά ενημερωτικές εκπομπές της ζώνης.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Σήμερα» με 14.3%, ενώ η «Κοινωνία Ώρα Mega» ακολούθησε με 13.2%. Πολύ κοντά κινήθηκε και το «Καλημέρα Ελλάδα», το οποίο κατέγραψε 12.1%, με τη διαφορά ανάμεσα στις τρεις επόμενες θέσεις να παραμένει περιορισμένη.

Χαμηλότερα στη βαθμολογία βρέθηκε η «Ώρα Ελλάδος» με 7.6%, ενώ το «Νωρίς Νωρίς» σημείωσε 4.3%.



Πηγή: tvnea.com
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