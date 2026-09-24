2026-09-24 12:05:09
Φωτογραφία για Μεσημεριανή Ζώνη: Οι «Αποκαλύψεις» συνεχίζουν να παίρνουν κεφάλι

 Οι «Αποκαλύψεις» διατήρησαν την πρώτη θέση στη μεσημεριανή ζώνη, καταγράφοντας 15.6% στο δυναμικό κοινό. Η εκπομπή βρέθηκε με ξεκάθαρο προβάδισμα έναντι των υπόλοιπων προγραμμάτων της ζώνης.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Live You» με 9.5%, ενώ αρκετά χαμηλότερα κινήθηκαν οι υπόλοιπες επιλογές. Η «Pop Μαγειρική - Ι Κύκλος» σημείωσε 2.6%, ενώ το «Ρεπορτάζ Τώρα!» κατέγραψε 2.3%.



Πηγή: tvnea.com
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